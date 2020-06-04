اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 03:06 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية ورأسمالها يربح 9.5 مليار جنيه

الخميس، 04 يونيو 2020 02:46 م
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية ورأسمالها يربح 9.5 مليار جنيه البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، للجلسة الخامسة على التوالي، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 9.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 568.131 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 10621 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 1590 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 12185 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 4119 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 1221 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 1963 نقطة.
 

البورصة المصرية

اخبار البورصة

البورصة

بورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

س و ج : كيف يرى الأهلى العروض الخارجية للتعاقد مع فايلر ؟

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك الأهلى: تعميم نشر شرائح عازلة فى الفروع ضمن إجراءات الحماية من كورونا

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

البنك المركزى ينفى إلغاء التعامل بالأوراق النقدية نهائياً بدءاً من يوليو القادم

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

التعليم: امتحانات الثانوية العامة فى موعدها ولا صحة لاستبدالها باختبار قدرات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

تعرف على حقيقة صرف أدوية البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا بجميع الصيدليات

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

"الداخلية" : عقوبة عدم ارتداء الكمامة غير مطبقة على قائدى السيارات الخاصة

لماذا انخفضت إصابات ووفيات فيروس كورونا؟ انحسار مؤشر الوفيات لــ3.8 % والإصابات الجديدة لــ3.7 %.. و5 أسباب تقف وراء تراجع الإصابات.. والعلاج بالبلازما منقذ الحالات الحرجة من الوفاة

لماذا انخفضت إصابات ووفيات فيروس كورونا؟ انحسار مؤشر الوفيات لــ3.8 % والإصابات الجديدة لــ3.7 %.. و5 أسباب تقف وراء تراجع الإصابات.. والعلاج بالبلازما منقذ الحالات الحرجة من الوفاة

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

"الأزهر للفتوى" يحذر من تحديث لعبة "بابچى": يحتوى على ركوع اللاعب لصنم

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

غدا شبورة وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 32 درجة

الحجر الصحى بالمطار: الكشف على الرحلة يستغرق 45 دقيقة بعد تطبيق العزل المنزلى

الحجر الصحى بالمطار: الكشف على الرحلة يستغرق 45 دقيقة بعد تطبيق العزل المنزلى

السجون تفرج عن 399 سجين بعفو رئاسي وشرطي

السجون تفرج عن 399 سجين بعفو رئاسي وشرطي

إقامة صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر بالأئمة فقط ونقلها عبر التلفزيون

إقامة صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر بالأئمة فقط ونقلها عبر التلفزيون

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة