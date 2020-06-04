اليوم السابع
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ارتفاع بورصة أبوظبى للجلسة الخامسة.. وتراجع مؤشر سوق مسقط بجلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 04 يونيو 2020 02:00 م
ارتفاع بورصة أبوظبى للجلسة الخامسة.. وتراجع مؤشر سوق مسقط بجلسة نهاية الأسبوع بورصة أبوظبي
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 0.43% رابحاً 18.430 نقطة ليغلق عند مستوى 4303.138 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.8 مليار درهم ليغلق عند مستوى 483.59 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي) وبلغ حجم التداول 61.1 مليون سهم، بقيمة 223 مليون درهم، عبر تنفيذ 2667 صفقة.
 
وجاء ارتفاع بورصة أبوظبي مدفوعاً بصعود قطاع الاتصالات بنسبة 1.21%، أعقبه قطاع قطاع البنوك بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.45%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.16%.
 
وارتفع 15 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية بنسبة 10.29%، ثم سهم شركة أريد بنسبة 3.39%، ثم سهم شركة سوداتل للاتصالات بنسبة 2.86%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 4.82%، ثم سهم شركة الواحة كابيتال بنسبة 2.94%، ثم سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 2.14%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 52 مليون درهم وارتفع بنسبة 0.35%.
 
فيما تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.49% خاسراً 17.41 نقطة ليغلق عند مستوى 3517.600 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.6 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون ريال عبر تنفيذ 211 صفقة لعدد 27 سهماً، (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)
 
وارتفعت 3 أسهم على رأسها "مطاحن صلالة" بنسبة 8.76%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.55%، ثم سهم "السوداي للطاقة" بنسبة 1.79%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "المها لتسويق المنتجات النفطية" بنسبة 2.45%، ثم سهم "بنك ظفار" بنسبة 1.89%، ثم سهم "سيمبكورب صلالة" بنسبة 1.87%.
 

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