إيطاليا وإسبانيا تتراجعان.. اعرف 10 دول الأكثر إصابة بفيروس كورونا عالميا

كتب محمد عبد العظيم

كشف إحصاء "ورلد ميترز"، عن تغير فى قائمة الدول الـ 10 الأكثر إصابة بفيروس كورونا حول العالم، ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر تسجيلا للإصابات.

وفيما تراجعت ايطاليا واسبانيا بعد أن كانت تسجل فى السابق أرقاما كبيرا للإصابات بالفيروس التاجى، وفيما يلى قائمة الدول الـ 10 الأكثر تسجيلا للحالات بالفيروس:

الولايات المتحدة: 1,902,779 حالة.

البرازيل: 587,017 حالة.

روسيا: 441,108 حالة.

اسبانيا: 287,406 حالة.

بريطانيا: 279,856 حالة.

ايطاليا: 233,836 حالة.

الهند: 217,967 حالة.

المانيا: 184,470 حالة.

بيرو: 178,914 حالة.

تركيا: 166,422 حالة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، وتواصل الجهات المعنية جهودها من أجل التوصل إلى علاج أو لقاح فعال لهذا الفيروس التاجى، فى أقرب وقت ممكن.