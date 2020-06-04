اليوم السابع
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إيطاليا تقدم لائحة اتهام ضد 4 أشخاص بتهمة تمويل الإرهاب

الخميس، 04 يونيو 2020 05:26 م
إيطاليا تقدم لائحة اتهام ضد 4 أشخاص بتهمة تمويل الإرهاب ايطاليا
كتبت فاطمة شوقى

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طلبت النيابة العامة فى مدينة بولونيا الإيطالية تحرير لائحة اتهام ضد أربعة أشخاص، بتهمة تمويل التنظيمات الإرهابية، وشمل الطلب المقدم من قبل المدعية أنتونيلا سكانديلارى وكبير المدعين جوزيبى أماتو، "مواطنان صوماليان (23 و30 عامًا)، وإثيوبيان (كلاهما 23 عامًا)، ثلاثة منهم فى السجن أصلا وواحد قيد الإقامة الجبرية".

وأشارت وكالة "آكى" الإيطالية إلى أنه تم القبض عليهم فى 29 مايو 2019 بسبب جرائم مختلفة، بين تمويل نشاطات تهدف إلى ممارسة الإرهاب وتسهيل الهجرة السرية".

وأوضحت الوكالة أنه جاء فى الطلب أن "الإثيوبيين وأحد الصوماليين، على وجه الخصوص، يواجهون تهمة تمويل النشاط الإرهابي، حيث كانوا يجمعون فيما بينهم ومع أشخاص آخرين مجهولين، أموالاً يرسلونها إلى الصومال لشراء الأسلحة والذخيرة لحركة الشباب وللجبهة الوطنية لتحرير أوغادين الإرهابيتين، الناشطتين فى الصومال وإثيوبيا".

وأشار إلى أن "من بين المبالغ التى تم جمعها، هناك 6915.40 يورو متأتية من إعانات حصل عليها أحد المتهمين عن طريق الاحتيال، فى أكتوبر عام 2018، على السلطات الفرنسية، لاعتباره لاجئا من بلد فى حالة حرب"

وأضاف "بينما قام أحد الإثيوبيين بجمع مبلغ 2777.26 يورو وإرساله إلى مواطنين صوماليين مجهولين، فيما كان الآخر يرسل بضع مئات من اليوروهات بشكل دائم إلى مواطنين صوماليين لم يتم تحديد هوياتهم بشكل جيد، حيث “كان الثلاثة يعملون فى إميليا رومانيا، لومبارديا، بييمونتى وفى الخارج بين سبتمبر 2018 ومايو 2019”.

كما أشار الطلب إلى أن "المواطنين الصوماليين وأحد الإثيوبيين، اتُهموا بتسهيل الهجرة السرية لترويج وتنظيم وتنفيذ عمليات نقل أجانب إلى الأراضى الإيطالية من أجل إدخالهم بشكل غير قانونى إلى دول أخرى، وبشكل خاص إلى شمال أوروبا، وذلك لقاء أرباح ترتبط بالنشاط الذى يتم تنفيذه، كالنقل بالحافلة، الاستضافة فى المنازل أو الفنادق، وغيرها".

ولص الطلب مشيرا إلى أن "الوقائع المذكورة، قد جرت فى ميلانو ومدن إيطالية أخرى، وكذلك فى سويسرا والنمسا، فى الفترة بين مطلع 2018 و مايو 2019".


ايطاليا

الارهاب

اوروبا

تنظيمات ارهابية

ميلانو

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