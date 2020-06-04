إلغاء حدث بالصين للمرة الأولى منذ 30 عاما بسبب كورونا.. اعرف الحكاية

كتب ـ ذكى مكاوى

للمرة الأولي منذ حوالي 30 عاما، مدينة هونج كونج على موعد مع إلغاء حدث اعتاد السكان عليه في هذا التوقيت من كل عام، وهو الحدث الذي شهدته البلاد هناك في مثل هذا اليوم عام 1989، والممثل في انضمام حشود ضخمة من السكان في وقفة احتجاجية لتذكر الخسائر التي شهدتها البلاد في الأرواح ، في ميدان "تيانانمن" عام 1989، عندما سحقت الدبابات والجنود الصينيين احتجاجًا استمر لمدة شهر في بكين دعا وقتها إلى تغييرات ديمقراطية لقاعدة الحزب الواحد في الصين.



جانب من صور الحدث جانب من صور الحدث

وبالتالي في الـ 4 من شهر يونيو منذ عام 1990 اعتاد السكان علي هذا الحدث، إلا أنه تم إلغاؤه هذا العام بعدما حظرت سلطات الإقليم من الوقفة الاحتجاجية السنوية، وذلك بهدف كبح انتشار الفيروس التاجي.

علي جانب آخر، قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الخميس، إن البلاد سجلت إصابة واحدة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الثالث من يونيو حزيران وأربع حالات لم تظهر عليها أعراض المرض.