اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 11:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إلغاء حدث بالصين للمرة الأولى منذ 30 عاما بسبب كورونا.. اعرف الحكاية

الخميس، 04 يونيو 2020 11:04 ص
إلغاء حدث بالصين للمرة الأولى منذ 30 عاما بسبب كورونا.. اعرف الحكاية هونج كونج
كتب ـ ذكى مكاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

للمرة الأولي منذ حوالي 30 عاما، مدينة هونج كونج على موعد مع إلغاء حدث اعتاد السكان عليه في هذا التوقيت من كل عام، وهو الحدث الذي شهدته البلاد هناك في مثل هذا اليوم عام 1989، والممثل في انضمام حشود ضخمة من السكان في وقفة احتجاجية لتذكر الخسائر التي شهدتها البلاد في الأرواح ، في ميدان "تيانانمن" عام 1989، عندما سحقت الدبابات والجنود الصينيين احتجاجًا استمر لمدة شهر في بكين دعا وقتها إلى تغييرات ديمقراطية لقاعدة الحزب الواحد في الصين.

 

32323
جانب من صور الحدث 

وبالتالي في الـ 4 من شهر يونيو منذ عام 1990 اعتاد السكان علي هذا الحدث، إلا أنه تم إلغاؤه هذا العام بعدما حظرت سلطات الإقليم من الوقفة الاحتجاجية السنوية، وذلك بهدف كبح انتشار الفيروس التاجي.

علي جانب آخر، قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الخميس، إن البلاد سجلت إصابة واحدة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الثالث من يونيو حزيران وأربع حالات لم تظهر عليها أعراض المرض.

وأضافت أن الحالات الخمس كلها وافدة من الخارج. كانت الصين قد سجلت في الثاني من يونيو حالة إصابة مؤكدة بالإضافة إلى أربع حالات دون أعراض.

ولا تحسب الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض كحالات مؤكدة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الصين إلى 83022 ويظل عدد الوفيات مستقرا عند 4634.

 


هونج كونج

اخبار هونج كونج

كورونا وهونج كونج

الصين وكورونا

الصين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إقامة صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر بالأئمة فقط ونقلها عبر التلفزيون

إقامة صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر بالأئمة فقط ونقلها عبر التلفزيون

الضرائب: 15 يونيو آخر موعد لتقديم إقرار أبريل لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا

الضرائب: 15 يونيو آخر موعد لتقديم إقرار أبريل لضريبة القيمة المضافة إلكترونيا

فيفا ينصف عبد الله السعيد فى قضية نادى المائة

فيفا ينصف عبد الله السعيد فى قضية نادى المائة

شوبير: أحمد فتحى ينتظر نتيجة مسحة ثانية للتأكد من سلبية كورونا

شوبير: أحمد فتحى ينتظر نتيجة مسحة ثانية للتأكد من سلبية كورونا

ارتفاع فى حرارة الجو اليوم وشبورة خفيفة والعظمى في القاهرة 34

ارتفاع فى حرارة الجو اليوم وشبورة خفيفة والعظمى في القاهرة 34

صور.. مستشفى إسنا تحتفل بخروج 28 شخصا فى يوم واحد بعد التعافى من كورونا

صور.. مستشفى إسنا تحتفل بخروج 28 شخصا فى يوم واحد بعد التعافى من كورونا

طرح الإعلان الرابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى بـ4 مدن جديدة خلال شهرين

طرح الإعلان الرابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى بـ4 مدن جديدة خلال شهرين

خلال ساعات.. الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب وآخرين بتهمة الرشوة

خلال ساعات.. الحكم على مدير عام بمصلحة الضرائب وآخرين بتهمة الرشوة

التنمية المحلية تعلن أسماء 161 قيادة جديدة فى المحليات اليوم

التنمية المحلية تعلن أسماء 161 قيادة جديدة فى المحليات اليوم

البحوث الفلكية: خسوف شبه ظلى للقمر غدا وبث الظاهرة أون لاين

البحوث الفلكية: خسوف شبه ظلى للقمر غدا وبث الظاهرة أون لاين

انتهاء اليوم الـ71 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ71 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

مخطط أردوغان لرفع الحصانة البرلمانية عن نواب المعارضة.. تعرف على التفاصيل

مخطط أردوغان لرفع الحصانة البرلمانية عن نواب المعارضة.. تعرف على التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة