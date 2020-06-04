اليوم السابع
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الصين تسجل إصابة مؤكدة جديدة بكورونا و4 حالات دون أعراض

الخميس، 04 يونيو 2020 03:36 ص
الصين تسجل إصابة مؤكدة جديدة بكورونا و4 حالات دون أعراض كورونا
رويترز

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قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الخميس، إن البلاد سجلت إصابة واحدة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الثالث من يونيو حزيران وأربع حالات لم تظهر عليها أعراض المرض.

وأضافت أن الحالات الخمس كلها وافدة من الخارج. كانت الصين قد سجلت في الثاني من يونيو حزيران حالة إصابة مؤكدة بالإضافة إلى أربع حالات دون أعراض.

ولا تحسب الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض كحالات مؤكدة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لإصابات كورونا في الصين إلى 83022 ويظل عدد الوفيات مستقرا عند 4634.

 

 

 

 


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