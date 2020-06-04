اليوم السابع
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إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 25 سائقا لعدم التزامهم بإرتداء الكمامة بدمياط

الخميس، 04 يونيو 2020 02:51 م
إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 25 سائقا لعدم التزامهم بإرتداء الكمامة بدمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط - عبده عبد البارى

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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، عن ضبط 25 سيارة أجرة مخالفة بنطاق المحافظة وسحب الرخص ، وكذلك إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعدم التزام سائقيها بإرتداء الكمامة الواقية ، تنفيذًا للقرار الصادر فى هذا الشأن ، وذلك خلال الحملات التى نُفذت على مدار أمس الأربعاء ، استمرارا للجهود التى تقوم بها إدارة المرور بدمياط ، بقيادة العقيد حازم راتب، للتأكد من التزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامة الواقية حفاظا على صحتهم و سلامتهم والحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد .

وفى سياق متصل أكدت المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بتكثيف الحملات التفتيشية على جميع مواقف المحافظة ، لمتابعة التزام سائقى سيارات الأجرة بتلك التعليمات وعدم السماح بتسييرها إلا بعد إرتداء السائق والركاب للكمامة ، وذلك فى ضوء الإجراءات الوقائية والإحترازية التى إتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات تلك الأزمة .

 


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