أسهم أمريكا تفتح منخفضة بعد فقدان زخم موجة الصعود

رويترز

فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الخميس إذ فقدت موجة من الصعود غذتها آمال في انتعاش اقتصادي من التباطؤ الذي أدى إليه فيروس كورونا الزخم، حتى مع تراجع عدد طلبات إعانة البطالة لأقل من مليونين للمرة الأولى منذ منتصف مارس آذار.