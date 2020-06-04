اليوم السابع
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الخميس، 04 يونيو 2020 04:38 م
خالد صلاح
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أسهم أمريكا تفتح منخفضة بعد فقدان زخم موجة الصعود

الخميس، 04 يونيو 2020 04:26 م
أسهم أمريكا تفتح منخفضة بعد فقدان زخم موجة الصعود بورصة أمريكا
رويترز

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فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الخميس إذ فقدت موجة من الصعود غذتها آمال في انتعاش اقتصادي من التباطؤ الذي أدى إليه فيروس كورونا الزخم، حتى مع تراجع عدد طلبات إعانة البطالة لأقل من مليونين للمرة الأولى منذ منتصف مارس آذار.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 43.40 نقطة، أي ما يعادل 0.17 بالمئة، إلى 26226.49 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا 11.31 نقطة، أو 0.36 بالمئة، إلى 3111.56 نقطة. ونزل المؤشر ناسداك المجمع 33.26 نقطة، أو 0.34 بالمئة، إلى 9649.65 نقطة.

 

 


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