4 أنواع من الأطعمة مفيدة لصحتك وتمنع أمراض السكر والقلب والكولسترول

كتبت أمل علام

متلازمة التمثيل الغذائي، هي مجموعة من الاضطرابات الأيضية، مثل اضطراب دهون الدم، وارتفاع ضغط الدم، وضعف تحمل الجلوكوز او السكر في الدم، وفرط الإنسولين التعويضي، وتراكم الدهون حول البطن.



متلازمة التمثيل الغذائى

قال موقع" boldsky"، إن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي، في خطر متزايد لتصلب الشرايين، مما يؤدي إلى أمراض القلب، كما تزيد متلازمة التمثيل الغذائي أيضًا من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

تلعب العديد من العوامل المساهمة دورًا في تطوير متلازمة التمثيل الغذائي، مثل سوء النظام الغذائي والخمول البدني والسمنة وعلم الوراثة ومع ذلك، يمكن تقليل خطر متلازمة التمثيل الغذائي، وحتى منعه، إذا تم تضمين بعض الأطعمة الصحية في نظامك الغذائي.

الأطعمة التي يجب تناولها لتجنب متلازمة التمثيل الغذائي المسببة للأمراض..



الحبوب الكاملة

1. الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المعقدة..

الكربوهيدرات المعقدة، يمكن أن تساعد في منع ارتفاع مستويات السكر في الدم، وتساعد على فقدان الوزن، وخفض الكولسترول الضار، يمكن أن تكون الكربوهيدرات المعقدة مثل البطاطس، وخبز الحبوب الكاملة، والذرة، والأرز البني، ودقيق الشوفان، والشعير، جزءًا من النظام الغذائي لمتلازمة التمثيل الغذائي...



الاطعمة الغنية بالالياف

2. الأطعمة المحتوية على الألياف ..

يمكن أن يساعد إضافة الألياف، في نظامك الغذائي، في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، عن طريق خفض نسبة الكوليسترول الضار، وزيادة نسبة الكوليسترول الجيد، النظام الغذائي الغني بالألياف يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم وسرطان القولون، الأطعمة التي تعد مصادر جيدة للألياف هي الفواكه، والخضروات، والشوفان، والشعير، والعدس، والأرز البني، والخبز من الحبوب الكاملة.



الاطعمة الغنية بالدهون الصحية

3. الأطعمة الغنية بالدهون الصحية الصحية..

الدهون غير المشبعة هي الدهون الصحية التي هي أحادية غير مشبعة، والدهون المتعددة غير المشبعة، يتم الحصول على هذه الدهون في الأطعمة، مثل الأسماك الدهنية، والمكسرات، والبذور، والزيوت النباتية، مثل الزيتون، والزعفران، والذرةـ وزيت فول الصويا، قد يمنع استهلاك هذه الأطعمة ارتفاع ضغط الدم، وتصلب الشرايين، ومنع (تكوين رواسب دهنية في الشرايين) ، مما يقلل من خطر متلازمة التمثيل الغذائي



الالبان مفيدة لصحتك

4. الحليب..

قد يساعد بروتين مصل اللبن والأحماض الأمينية والكالسيوم والمعادن الأخرى الموجودة في الحليب في خفض الوزن، ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود بكتيريا بروبيوتيك، والببتيدات، والبروتين، في الحليب يمكن أن يقلل أيضًا من الكوليسترول في البلازما.

لتجنب متلازمة التمثيل الغذائي امتنع عن الأطعمة التالية..



السكريات ممنوعة

1. الأطعمة السكرية..

الأطعمة السكرية مثل المشروبات السكرية والصودا وعصائر الفاكهة المعبأة، ورقائق البطاطس، والأرز الأبيض، والخبز الأبيض، والحلويات، تحتوي على السكر، وهو أمر بسيط الكربوهيدرات، وقد أظهر استهلاك الكربوهيدرات البسيطة، زيادة السمنة والسكري، وأمراض أخرى.

2. المحليات الصناعية..

الأطعمة المحلاة الصناعية، قد تزيد من مستويات الجلوكوز في الدم، وهذا بدوره قد يرفع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، وهو عامل خطر مهم لمتلازمة التمثيل الغذائي، بعض المحليات الصناعية المستخدمة هي الأسبارتام، والسكرالوز، والسكرين والستيفيا.



الاطعمة واللحوم المصنعة

3

.الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة..

الدهون المشبعة تزيد خطر الإصابة بدهون الدم وتؤدي إلى تصلب الشرايين، لذا تجنب تناول الدهون المشبعة الموجودة في الأطعمة مثل منتجات الألبان عالية الدسم، واللحوم الدهنية، والمعجنات، والفطائر، وجوز الهند، وزيت النخيل.



المعلبات الغنية بالملح

4. الأطعمة الغنية بالصوديوم..

يمكن أن ترفع الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم من ضغط الدم، ومستويات الإنسولين، يوجد الصوديوم بشكل طبيعي في الأطعمة، ولكن أثناء المعالجة والتحضير، يتم إضافة الكثير من الملح، يمكن العثور على كميات كبيرة من الصوديوم في الأطعمة المعلبة، والمصنعة، لذلك من الأفضل تجنب استهلاكها.

يمكن العثور على الصوديوم في الخضار المعلب، وصلصات السلطة والمخللات، صلصة الصويا، والشوربة المعلبة، والمكرونة سريعة التحضير، والكاتشب، والمكسرات المملحة، ورقائق البطاطس، يوجد الصوديوم أيضًا في ملح البحر وملح المائدة، لذا استخدمها بكميات محدودة في نظامك الغذائي