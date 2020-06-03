اليوم السابع
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وكيل تموين الأقصر يعلن صرف 2.7 مليون رغيف خبز و15% من المقررات التموينية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:04 ص
وكيل تموين الأقصر يعلن صرف 2.7 مليون رغيف خبز و15% من المقررات التموينية الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أنه تمت مواصلة تقديم الخدمات التموينية للمواطنين، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، حيث أنه قام مواطني محافظة الأقصر المقيدين تموينياً بصرف كمية قدرها 2.7 مليون رغيف مدعم بالبطاقات التموينية، مع مطلع شهر يونيه الجارى، كما تم صرف سلع تموينية بمبلغ 6.5 مليون جنيه بنسبة 15% من قيمة الدعم المقرر لمواطني المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم صرف سلع حرة خلال يومي 1 و2 يونيه بمبلغ 645 ألف جنيه فارق نقاط الخبز عن شهر مايو الماضي لعدد 30 ألف بطاقة تموينية،  كما تم صرف دقيق بلدي من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية كمية قدرها 396 طن في اليوم الأول من الشهر، وذلك دون زحام أو أي معوقات ووسط توفر جميع السلع التموينية والخبز للمواطنين مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، أنه تم خلال الشهر الماضى فحص وتنفيذ إجمالي عدد 50 شكوى من المواطنين مقدمة إلي المديرية والجهات الأخرى وبوابة الشكاوى الحكومية الموحدة "بوابة رئاسة مجلس الوزراء"، والخاصة ببطاقاتهم التموينية وعدم حصولهم علي الأرقام السرية وعدم إمكانية الصرف وإزالة أسبابها وأضرارها، حيث أنه جاء مؤشر إنجاز الشكاوى قياس الآداء بالبوابة الحكومية ( رئاسة مجلس الوزراء ) بمعدل إنجاز 100%، مع عدم وجود أي شكاوى غير منفذة أو لم يتم حلها وذلك في حدود الامكانيات المتاحة ببرنامج نظام إدارة البطاقات الذكية الجديد المطبق بالمكاتب التموينية من قبل الوزارة علي مستوي الجمهورية والقرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة لذلك.

 


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