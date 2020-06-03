اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وفد من مديرية الصحة بالأقصر فى جولة لمتابعة العمل داخل مستشفى العديسات

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:10 ص
وفد من مديرية الصحة بالأقصر فى جولة لمتابعة العمل داخل مستشفى العديسات جولة لمتابعة العمل داخل مستشفى العديسات للحجر الصحى
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قام وفد من مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر وإدارة الطود الصحية، مكونة من الدكتورة ماريان مراد مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة، والدكتور نهاد نصر الدين مدير إدارة التغذية، وسهير الصادق مدير إدارة التدريب، والدكتور عمرو سليم مدير إدارة الطود الصحية، بجولة بمستشفى العديسات للحجر الصحى، وذلك في ضوء متابعة مديرية الشئون الصحية بالأقصر لمستشفيات العزل بصورة يومية للتأكيد على تقديم أفضل خدمات طبية للمصابين.

وتابع وفد مديرية الشئون الصحية، خلال الجولة، سير العمل داخل مستشفي العديسات والمرور علي قسم العناية المركزة والأقسام الداخلية والمطبخ، والعمل علي تيسير العقبات التي تواجه سير العمل داخل المستشفي، مع فريق إشراف فريق العزل، حيث جاء ذلك ضمن عدة جولات لفريق مديرية الشؤون الصحية بالأقصر بناءاً على توجيهات الدكتورة هالة زايد ووكيل وزارة الصحة، والدكتور السيد أحمد عبد الجواد، لضمان جدية سير العمل وتوافر المسلتزمات الطبية ومتابعة أى تقصير وإتخاذ اللازم.

أعلنت مستشفى العديسات للأطفال المخصصة لعزل الحالات المتأخرة بمحافظة الأقصر فى العناية المركزة، اليوم الأربعاء، عن خروج 4 حالات شفاء إلى منازلهم، عقب شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك تحت قيادة الدكتور أحمد فتحي ونائب المدير العام الدكتور محمد علي العجمي، وبإشراف الدكتور منتصر عبد الفتاح مدير عنايات الأقصر والمشرف على عناية مستشفى العديسات، والدكتور أحمد السيد والدكتور محمود الصادق أخصائيين العناية المركزة بالمستشفى.

وقالت مستشفى العديسات بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه توالت إنجازات فريق عمل مستشفى العديسات المركزي من تمريض وفنيين أشعة ومعمل، بخروج 4 حالات حرجة تحسن إلى المنزل، وتوجهت إدارة المستشفى بكل الشكر والتقدير والإحترام لطاقم التمريض القائم على العمل، وذلك بقيادة محمد داوود ومحمود الصغير مشرفي العناية المركزة، وأبطال مكافحة العدوى بقيادة الدكتور عصام البوتلي، ومحمود إبراهيم عثمان وأحمد عبد الهادي، كما توجه مدير إدارة المستشفى بكل الشكر لفني المعمل محمد جمال وإبراهيم أحمد، وفنيين الأشعة علي حسن وكيرلس رفعت، على مجهودهم مع المصابين حتى الشفاء تماماً من الفيروس.

جولة لمتابعة العمل داخل مستشفى العديسات للحجر الصحى
جولة لمتابعة العمل داخل مستشفى العديسات للحجر الصحى

 

جولة وفد مديرية الصحة بالأقصر بمستشفى العديسات
جولة وفد مديرية الصحة بالأقصر بمستشفى العديسات

 

وفد من مديرية الصحة بالأقصر فى جولة لمتابعة العمل داخل مستشفى العديسات
وفد من مديرية الصحة بالأقصر فى جولة لمتابعة العمل داخل مستشفى العديسات

 


الاقصر

مستشفى العديسات للحجر الصحى

علاج مصابى كورونا

مديرية الصحة بالاقصر

اخبار المحافظات

وفد من الصحة يزور مستشفيات العزل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

أهم 5 افتراضات اقتصادية بالموازنة الجديدة.. معدلات التضخم والنمو أبرزها

أهم 5 افتراضات اقتصادية بالموازنة الجديدة.. معدلات التضخم والنمو أبرزها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة