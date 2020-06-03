وفد من مديرية الصحة بالأقصر فى جولة لمتابعة العمل داخل مستشفى العديسات

الأقصر – أحمد مرعى

قام وفد من مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر وإدارة الطود الصحية، مكونة من الدكتورة ماريان مراد مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة، والدكتور نهاد نصر الدين مدير إدارة التغذية، وسهير الصادق مدير إدارة التدريب، والدكتور عمرو سليم مدير إدارة الطود الصحية، بجولة بمستشفى العديسات للحجر الصحى، وذلك في ضوء متابعة مديرية الشئون الصحية بالأقصر لمستشفيات العزل بصورة يومية للتأكيد على تقديم أفضل خدمات طبية للمصابين.

وتابع وفد مديرية الشئون الصحية، خلال الجولة، سير العمل داخل مستشفي العديسات والمرور علي قسم العناية المركزة والأقسام الداخلية والمطبخ، والعمل علي تيسير العقبات التي تواجه سير العمل داخل المستشفي، مع فريق إشراف فريق العزل، حيث جاء ذلك ضمن عدة جولات لفريق مديرية الشؤون الصحية بالأقصر بناءاً على توجيهات الدكتورة هالة زايد ووكيل وزارة الصحة، والدكتور السيد أحمد عبد الجواد، لضمان جدية سير العمل وتوافر المسلتزمات الطبية ومتابعة أى تقصير وإتخاذ اللازم.

أعلنت مستشفى العديسات للأطفال المخصصة لعزل الحالات المتأخرة بمحافظة الأقصر فى العناية المركزة، اليوم الأربعاء، عن خروج 4 حالات شفاء إلى منازلهم، عقب شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك تحت قيادة الدكتور أحمد فتحي ونائب المدير العام الدكتور محمد علي العجمي، وبإشراف الدكتور منتصر عبد الفتاح مدير عنايات الأقصر والمشرف على عناية مستشفى العديسات، والدكتور أحمد السيد والدكتور محمود الصادق أخصائيين العناية المركزة بالمستشفى.

وقالت مستشفى العديسات بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه توالت إنجازات فريق عمل مستشفى العديسات المركزي من تمريض وفنيين أشعة ومعمل، بخروج 4 حالات حرجة تحسن إلى المنزل، وتوجهت إدارة المستشفى بكل الشكر والتقدير والإحترام لطاقم التمريض القائم على العمل، وذلك بقيادة محمد داوود ومحمود الصغير مشرفي العناية المركزة، وأبطال مكافحة العدوى بقيادة الدكتور عصام البوتلي، ومحمود إبراهيم عثمان وأحمد عبد الهادي، كما توجه مدير إدارة المستشفى بكل الشكر لفني المعمل محمد جمال وإبراهيم أحمد، وفنيين الأشعة علي حسن وكيرلس رفعت، على مجهودهم مع المصابين حتى الشفاء تماماً من الفيروس.



جولة لمتابعة العمل داخل مستشفى العديسات للحجر الصحى



جولة وفد مديرية الصحة بالأقصر بمستشفى العديسات