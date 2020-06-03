وزير الاقتصاد الفرنسى يتوقع كساد اقتصادى أكثر حدة فى 2020

وكالات

يتوقع برونو لومير، وزير الاقتصاد الفرنسى، أن يزداد الكساد الاقتصادى حدة فى 2020، مع انخفاض تاريخى للناتج المحلي الخام بنسبة 11 بالمئة، بحسب ما ذكر موقع "فرانس 24".