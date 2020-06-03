اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يونيو 2020 01:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الأعمال البريطانى فى الحجر الصحى ومخاوف من إغلاق مجلس العموم

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:40 م
وزير الأعمال البريطانى فى الحجر الصحى ومخاوف من إغلاق مجلس العموم
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دخل وزير الأعمال في الحكومة البريطانية ألوك شارما العزل الذاتي بعد أن بدأ يشعر بالاجهاد خلال كلمته في مجلس العموم.

قالت وسائل إعلام بريطانية أنه قد ظهرت مخاوف من أن يكون وزير آخر في الحكومة يُطور المرض بعد ساعات فقط من اعتراض النواب على قرار إجبارهم على حضور البرلمان شخصيًا للتصويت، محذرين من "هذه هي الطريقة التي انتشرت بها العدوى".

وكان أمضى بوريس جونسون أيامًا في العناية المركزة بعد أن أصيب بعدوى كورونا قبل عيد الفصح.

في نفس الوقت تقريبًا، أصيب وزير الصحة مات هانكوك بالمرض، إلى جانب عدد من الموظفين بمن فيهم المستشار الأول لرئيس الوزراء دومينيك كامينجز.

ووفقا لصحيفة الاندبندنت تم تصوير شارما بوضوح وهو يتعرق أمام الكاميرا في مجلس العموم في وقت سابق، وفي وقت ما كان على احد النواب من حزب العمال إد ميليباند أن يمرر له كوبًا من الماء.

يُسمح حاليًا بـ 50 نائبًا فقط في غرفة العموم في أي وقت ، في محاولة لمنع انتشار الفيروس.

وقالت مصادر قريبة من السيد شارما إن جميع أعماله ، بما في ذلك الاجتماعات ، نُفذت بطريقة ضمن إطار قواعد التباعد الاجتماعي.

وتماشياً مع التوجيهات تم اختباره للكشف عن الإصابة بالفيروس وعاد إلى منزله ليعزل نفسه.

وحذر نواب الليلة الماضية من أنه إذا كانت نتائج اختبار شارما إيجابية لفيروس كورونا ، فقد يضطر مجلس العموم إلى الإغلاق.

قال أليستير كارمايكل، رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي: "كان من المحتم أن يحدث شيء من هذا القبيل. تم التحذير أنه من خلال الإصرار على العودة المبكرة لأعضاء البرلمان إلى وستمنستر ، فإنه يخاطر بأن يصبح النواب أكثر عرضة Covid-19. إذا كان ألوك شارما مصابًا بالفيروس ، فقد ينتهي به الأمر بإغلاق مجلس العموم ".


المملكة المتحدة

مجلس العموم

عدوى كورونا

بوريس جونسون

بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السياحة بالبحر الأحمر: لجان تفتيش على 5 فنادق جديدة لاستقبال السياحة الداخلية

السياحة بالبحر الأحمر: لجان تفتيش على 5 فنادق جديدة لاستقبال السياحة الداخلية

المطارات تستقبل العالقين ونقل غير المشتبه بإصابتهم بالطيران الداخلى لمطار القاهرة

المطارات تستقبل العالقين ونقل غير المشتبه بإصابتهم بالطيران الداخلى لمطار القاهرة

تعرف على الخطوط الساخنة بالجيزة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بكورونا

تعرف على الخطوط الساخنة بالجيزة للتعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بكورونا

الأزهر الشريف يوضح فضل صيام الست من شوال

الأزهر الشريف يوضح فضل صيام الست من شوال

مدعى عام مينيسوتا: توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى للمتهم بقتل فلويد ممكنة

مدعى عام مينيسوتا: توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى للمتهم بقتل فلويد ممكنة

بنك التعمير والإسكان: غلق فرع الزمالك 4 أيام لإصابة موظف بكورونا

بنك التعمير والإسكان: غلق فرع الزمالك 4 أيام لإصابة موظف بكورونا

نائب مدير مستشفى أبو خليفة: شائعات وفاة رجاء الجداوى غير أخلاقية وحالتها مستقرة

نائب مدير مستشفى أبو خليفة: شائعات وفاة رجاء الجداوى غير أخلاقية وحالتها مستقرة

وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

وزيرة البيئة: تقطيع الكمامة والجوانتى يقطع الطريق على التجارة غير الشرعية

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

انخفاض إصابات ووفيات كورونا.. هل يتلاشى كوفيد 19؟ .. فيديو

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

أشرف زكى: رجاء الجداوى قرأت "خبر وفاتها".. وصلولها ركعتين

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ 7350 وخروجهم من مستشفيات العزل

الصحة: ارتفاع الحالات المتحولة نتيجة تحاليلها بكورونا إلى سلبية لـ 8371 حالة

الصحة: ارتفاع الحالات المتحولة نتيجة تحاليلها بكورونا إلى سلبية لـ 8371 حالة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة