وجيه الأقباط بانى الكنائس.. الكنيسة تحتفل بذكرى المعلم إبراهيم الجوهرى.. تعرف عليه

سارة علام

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى "وفاة" المعلم إبراهيم الجوهري أحد أشهر بناة الكنائس والذى كان يشغل منصبا رفيعا في عصر محمد على باشا الكبير في القرن الثامن عشر وفي النقاط التالية أبرز معلومات عنه.

نشأ المعلم إبراهيم الجوهري في القرن 18 للميلاد، ربياه والديه التربية الدينية المسيحية في كتاب البلدة وكان يأتي بما ينسخه من الكتب إلى البابا يوحنا 18 البطريرك 107، ولما تولي محمد بك أبو الذهب مشيخة البلاد تقلد المعلم إبراهيم رئاسة الديوان ثم رئاسة كتاب القطر المصري وهي اسمى الوظائف الحكومية في ذلك العصر .

تزوج المعلم إبراهيم من سيدة فاضلة عاونته في أعمال البر، ولكن شاءت إرادة الله أن ينتقل ابنه فحزن عليه والداه حزنا شديدا ولكنه ازدادا رغبة في عمل الخير فأدهش جميع عارفيه بصبره وقد توفيت كريمته دميانة بعده بزمن قليل، حصل انقلاب في هيئة الحكام واضطر للهرب إلى أعالي الصعيد ودخل قبطان باشا القاهرة واضطهد المسيحيين وبعد فترة عاد إبراهيم بك ومراد بك إلى منصبيهما وعاد المعلم إبراهيم الجوهري واستأنف عمله، وقد أطلق عليه الناس لقب سلطان الأقباط.

وكان له عدة اسهامات منها تمكن من استصدار الفتاوى الشرعية بالسماح للأقباط بإعادة ما تهدم من الكنائس والأديرة، اوقف الأملاك الكثيرة والأراضي والأموال ، هو أول من سعى في إقامة الكنيسة الكبرى بالأزبكية

وأيضا قام بإنشاء كنيسة صغري باسم الشهيد أبي سيفين بحارة زويلة ، وتجهيز أصناف الميرون ومواده على حسابه الخاص وأرسلها لغبطة البابا البطريرك بالقلاية العامرة

كما بني المعلم إبراهيم السور البحري وحفر ساقيه لدير القديس أنطونيوس ، وتجديد مباني كنيسة العذراء المغيثة بحارة الروم وقصر السيدة بالبرموس وقصر السيدة بالسريان.