اليوم السابع
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هل تجدد الحكومة قرار وقف تصدير الكمامات والبدل الواقية 3 شهور أخرى؟

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:00 ص
هل تجدد الحكومة قرار وقف تصدير الكمامات والبدل الواقية 3 شهور أخرى؟ نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة
كتب – إسلام سعيد

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ينتهى قرار وزارة الصناعة والتجارة، الخاص بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه "كمامات" ) ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، يوم 17 يونيو الجارى، وينتظر القطاع الخاص والمصدرون قرار جديد من الوزيرة سواء بمد القرار 3 شهور أخرى، فى ظل استمرار أزمة فيروس كورونا، أو إلغاء القرار بعد تلبية احتياجات الأسواق وتحقيق مخزون كافى لدى هيئة الشراء الموحد.

 

تشير المعلومات إلى أن وزارة التجارة، قد تلجأ لتجديد قرار وقف التصدير للمستلزمات لمدة 3 شهور أخرى، وفق احتياج السوق حاليا، إذ أكدت مصادر، أن هذا النوع من القرارات يرتبط بما يتطلبة السوق وما لديه من مخزونات وكذلك المتاح منها لدى هيئة الشراء الموحد، ودراسات أخرى كثيرة حول التعايش مع فيروس كورونا، مشيرا إلى أن السوق المصرى أولى من الخارج نظرا للظروف الحالية التى تمر بها دول العالم.

 

وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قرارين، 17 مارس الماضى، بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه "كمامات" ) ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرارين بالوقائع المصرية.

 

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع، وقتها إن هذين القرارين يستهدفان توفير احتياجات المواطن المصرى من هذه المنتجات خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وأضافت، أنه تم اتخاذ القرارين بعد التنسيق مع وزارة الصحة والشركات المصنعة لهذه المنتجات حيث لوحظ أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية تصدير كميات كبيرة من هذه المنتجات لأسواق الدول التي تفشى بها الفيروس وهو ما يؤثر سلباً على توافر الكميات اللازمة للسوق المحلي.

 

وتسعي وزيرة الصناعة والتجارة من هذه القرارات إلي ضبط احتياجات الأسواق الداخلية واتاحة المنتجات للمواطنين، خلال الفترة الحالية من أجل توافر هذه المنتجات بالسوق الداخلي.

 

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أكدت حرص الحكومة على اعداد حزمة من الإجراءات العاجلة، والتي تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، وتفادي الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا على أداء الاقتصاد بكافة قطاعاته، وبصفة خاصة فى القطاع الانتاجى والتصديرى.

 

وقالت أن هذه الإجراءات التحفيزية تستهدف الحفاظ على معدلات الانتاجية لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الصناعة الوطنية سواء للسوق المحلى أو الخارجى، وكذا مساندة القطاع التصديرى لزيادة معدلات الصادرات لمختلف القطاعات وبصفة خاصة لأسواق الدول الاوروبية والتى تشهد حاليا ظروف استثنائية صعبة بسبب اغلاق العديد من المصانع، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لزيادة معدلات تصدير المنتجات المصرية.

 

فى سياق متصل، قادت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع جولة كبيرة من المفاوضات مع مصانع الملابس والغزل والنسيج، لضخ إنتاج ضخم من الكمامات القطنية والقماشية يصل إلى 30 مليون كمامة شهريا، وذلك لتلبية الطلب المرتفع على الكمامات حاليا، وكذلك توفير قرابة 8 ملايين كمامة خلال نهاية الأسبوع الجارى، وإتاحتها فى الأسواق، حتى يحدث استقرار بالأسعار.


التجارة والصناعة

قرارات منع تصدير الكمامات

الكمامة القطنية

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