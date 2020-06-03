نيكى يرتفع 1.45% فى بداية التعامل بطوكيو

ارتفع مؤشر نيكى القياسى، فى بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.
وصعد نيكي 1.45 في المئة إلى 22649.01 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.17 في المئة إلى 1606.29 نقطة.
ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر الاثنين، بعد أن جاءت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين فيما يتعلق بقوانين أمنية جديدة أقل خطرا من المتوقع.
وزاد المؤشر القياسي 0.8 بالمئة ليسجل 22062.39 نقطة، في أعلى إقفال له منذ 26 فبراير.
قادت موجة الصعود عمليات تغطية للمراكز المدينة بعد أن تخوف المستثمرون من أن يلغي ترامب اتفاق التجارة الذي أبرمه مع الصين أو يدعو لإنهاء فوري للمزايا الممنوحة لهونج كونج بعد أن صدق البرلمان الصيني على تشريع أمني جديد للمدينة شبه المستقلة الأسبوع الماضي.
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