نيكى يرتفع 1.45% فى بداية التعامل بطوكيو

رويترز

ارتفع مؤشر نيكى القياسى، فى بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.

وصعد نيكي 1.45 في المئة إلى 22649.01 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.17 في المئة إلى 1606.29 نقطة.

ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر الاثنين، بعد أن جاءت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين فيما يتعلق بقوانين أمنية جديدة أقل خطرا من المتوقع.