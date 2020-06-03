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ننشر أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد لحيازة مفرقعات فى المطرية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:50 م
ننشر أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد لحيازة مفرقعات فى المطرية متهمون ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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عاقبت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الأربعاء، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، 3 متهمين بالسجن المؤبد بتهمة بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بمنطقة المطرية،والمتهمون الثلاثة الصادر ضدهم حكما بالمؤبد غيابيا هم عبد الحميد صابر، بشرى جمال، عماد عمر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، فى القضية رقم 55 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ، أنه بتاريخ 31 مارس من عام 2013، أحرز المتهمين وحازوا مواد مفرقعة بارود أسود قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء فى التحقيقات أن المتهمين أحرزوا وحازوا سلاح نارى مششخن بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، أحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى محل الاتهام السابق.

يذكر أن المشرع وضع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نص على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2" وهى الأسلحة غير المششخنة.

 

 


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