نقيب التمريض: 10 حالات وفاة بين الأطقم المشاركة فى مكافحة كورونا.. فيديو

كتب محمد عبد العظيم

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض، أن إجمالى أعداد التمريض المسجلة فى النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية حوالى 300 ألف ممرض وممرضة، بينهم 220 ألفا داخل المستشفيات والجهات الحكومية، لافتة إلى أنه جارى توزيع الدفعة الجديدة على المستشفيات لاستقبال مرضى فيروس كورونا.

وأضافت خلال حوارها مع برنامج "هذا الصباح" على قناة "اكسترا نيوز"، أن الأطقم الطبية بما فيهم التمريض خط الدفاع الأول عن صحة الشعب ولمواجهة فيروس كورونا، موضحة أن هناك 10 حالات وفاة بين أطقم التمريض المشاركة فى مكافحة عدوى فيروس كورونا.

واوضحت أن الحالات المصابة بفيروس كورونا من أطقم التمريض التى تماثلت للشفاء رجعت للعمل مرة أخرى، موضحة أن هناك حالات أخرى مصابة تحصل على الرعاية الصحية.