اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:14 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب التمريض: 10 حالات وفاة بين الأطقم المشاركة فى مكافحة كورونا.. فيديو

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:46 ص
نقيب التمريض: 10 حالات وفاة بين الأطقم المشاركة فى مكافحة كورونا.. فيديو حوار نقيب التمريض مع هذا الصباح
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض، أن إجمالى أعداد التمريض المسجلة فى النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية حوالى 300 ألف ممرض وممرضة، بينهم 220 ألفا داخل المستشفيات والجهات الحكومية، لافتة إلى أنه جارى توزيع الدفعة الجديدة على المستشفيات لاستقبال مرضى فيروس كورونا. 

وأضافت خلال حوارها مع برنامج "هذا الصباح" على قناة "اكسترا نيوز"، أن الأطقم الطبية بما فيهم التمريض خط الدفاع الأول عن صحة الشعب ولمواجهة فيروس كورونا، موضحة أن هناك 10 حالات وفاة بين أطقم التمريض المشاركة فى مكافحة عدوى فيروس كورونا. 

واوضحت أن الحالات المصابة بفيروس كورونا من أطقم التمريض التى تماثلت للشفاء رجعت للعمل مرة أخرى، موضحة أن هناك حالات أخرى مصابة تحصل على الرعاية الصحية. 

 


نقيب التمريض

كوثر محمود

فيروس كورونا

كورونا

مستشفيات العزل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة