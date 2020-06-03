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نائب محافظ الغربية: دراسة توصيل المرافق لسكان منطقة الغفران

الأربعاء، 03 يونيو 2020 09:34 م
نائب محافظ الغربية: دراسة توصيل المرافق لسكان منطقة الغفران جانب من الاجتماع
الغربية محمد طارق

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أكد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، ضرورة توفير كافة الإمكانيات المطلوبة سواء من المستثمرين أو الجهات المعنية وتوصيل المرافق لكافة سكان منطقة الغفران لتخفيف عبء التوصيل عن الأسر محدودة الدخل.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه اليوم لمناقشة وضع حلول لتوصيل المرافق لمنطقة الغفران ، بحضور المهندسة أماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الدلتا، والمهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالغربية، ورئيس حي ثان طنطا محمود عيسى.

 

ووجه نائب المحافظ بتوفير قطعة أرض مساحتها 300 متر والبناء عليها وانشاء الخلايا الكهربائية من الشركات الاستتثمارية في مجال المقاولات لانشاء مغذيات لاستيعاب توصيل الكهرباء لجميع العقارات الموجودة بالمنطقة .

 

وصرح المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية انه سوف يتم عمل توسعة لمحطة مياه المرشحة في الارض المخصصة للمحطة بالكورنيش  وذلك لاستيعاب كافة التوصيلات بالمنطقة.

 

 


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