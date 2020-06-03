نائب تونسى: الغنوشى يدعم الإخوان فى ليبيا خلال مخطط تقوده تركيا وقطر

كتب مصطفى عنبر

قال النائب فى البرلمان التونسى المنجى الرحوى، إن أخطاء راشد الغنوشى رئيس البرلمان، تراكمت فى من خلال دعم مواقف فى الصراع الليبى والتسيير الإدارى والمالى للمجلس وأخذ صلاحيات غير صلاحياته.

وأوضح أن الغنوشي يقوم بدعم طرف في ما يتعلق باقتتال عسكري في ليبيا بوصفه رئيس البرلمان، وذلك في إطار مخطط إخواني يقوده الرئيس التركى رجب أردوغان وتدعمه ماليا قطر، من أجل انتصار الإخوان في ليبيا بقيادة حكومة السراج، وبدعم ميليشيات إرهابية لعبد الحكيم بالحاج، الذى تربطه علاقة وطيدة بالغنوشي والإخوان في تونس وهو ضالع في الإرهاب.

وشدد على أن تونس لا تحتمل أن يزج بها في رحى هذا الصراع.