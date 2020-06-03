اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ميشال عون: متمسكون بوجود القوات الدولية لحفظ الاستقرار فى الجنوب

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:24 م
ميشال عون: متمسكون بوجود القوات الدولية لحفظ الاستقرار فى الجنوب ميشال عون
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن تقدير لبنان لجهود الأمم المتحدة والدول الصديقة ولقوات اليونيفيل قيادة وأفراداً، وعن التزامه بالقرار ١٧٠١ وباستمرار الهدوء والاستقرار في الجنوب.

 

وقال ميشال عون خلال مؤتمر صحفى، إنّ تمسّكنا بالقوات الدولية وبأهمية دورها لا يفوقه سوى تشبّثنا بالحريات العامة التي كرّسها دستورنا وبسيادة لبنان التامة على كامل أراضيه ومياهه وأجوائه.

 

وفى وقت سابق أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية، عدم صحة كافة الأنباء المتداولة فى الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى، حول صحة الرئيس ميشال عون، واصفة إياها بالشائعات التى تستهدف إحداث بلبلة متعمدة فى البلاد، وأن الأجهزة الأمنية والقضائية ستلاحق مطلقيها وفقا للقانون.

 

وذكر مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية – فى بيان له اليوم – أن "البعض دأب على بث شائعات رخيصة عبر وسائل التواصل الاجتماعى تتناول صحة رئيس الجمهورية ميشال عون، وكان آخرها الروايات المختلقة التى عُممت خلال اليومين الماضيين بغية إحداث بلبلة متعمدة فى البلاد وبث القلق فى نفوس المواطنين".

 

وأضاف، "إن مكتب الإعلام فى رئاسة الجمهورية إذ ينفى نفيا قاطعا هذه الروايات والتى لا أساس لها من الصحة، يهيب بالرأى العام عدم الأخذ بها، ويلفت إلى أن بثها تحظره القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وبالتالى فإن الأجهزة الأمنية والقضائية سوف تلاحق مروجى هذه الشائعات الخبيثة، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق مطلقيها والمروجين لها".

 

على صعيد متصل، نشر رئيس لجنة المال والموازنة فى مجلس النواب اللبنانى النائب إبراهيم كنعان، مقطع فيديو مصورا على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) وهو يتجول بصحبة الرئيس اللبنانى ميشال عون فى حديقة قصر بعبدا الجمهوري.

 

 

 


ميشال عون

الرئيس اللبناني

الأمم المتحده

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وكالة أنباء لبنان تنفى وفاة الرئيس ميشال عون.. وتؤكد: شائعات هدفها البلبلة

الأحد، 24 مايو 2020 11:03 ص

لبنان على حافة الهاوية.. ميشال عون يصارح شعبه: نعيش فى نفق مظلم والخروج منه مسئوليتنا جميعا.. فيروس كورونا يزيد أزمتنا الاقتصادية.. وتجاوز تصفية الحسابات الممر الوحيد للتغلب على الأزمة المستفحلة

الأربعاء، 06 مايو 2020 12:50 م

باختصار أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12.. مقتل وإصابة عدد من مرتزقة أردوغان جراء الاقتتال بينهم .. ميشال عون: اللبنانيون انفجروا فى وجه الفساد.. تدريب 6 كلاب على اكتشاف مرضى كورونا فى أجاكسيو الفرنسية

السبت، 02 مايو 2020 12:28 م

ميشال عون: اللبنانيون انفجروا فى وجه الفساد.. ونحافظ على حرية التظاهر

السبت، 02 مايو 2020 11:08 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة