اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:55 م
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موظفو الرعاية الصحية بنيويورك يتظاهرون احتجاجا على مقتل جورج فلويد.. صور

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:54 ص
موظفو الرعاية الصحية بنيويورك يتظاهرون احتجاجا على مقتل جورج فلويد.. صور العاملون بالرعاية الصحية فى نيويورك ينضمون للأحتجاجات
كتب محمد عبد المجيد تصوير رويترز

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نظم العاملين بالرعاية الصحة فى حى مانهاتن بمدينة نيويورك، وقفات احتجاجية، اليوم الأربعاء،  احتجاجا على مقتل جورج فلويد المواطن الأمريكى من أصول أفريقية على أيادى أحد ضباط الشرطة بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الامريكية.
 
العاملون-بالرعاية-الصحية-فى-نيويورك-ينضمون-للأحتجاجات
العاملون بالرعاية الصحية فى نيويورك ينضمون للأحتجاجات
 
وكان عشرات الآلاف من المتظاهرين، خرجوا إلى الشوارع فى جميع أنحاء الولايات المتحدة مرة أخرى، يوم الأحد، حيث طغت الاضطرابات، التى دمرت مدنا من فيلادلفيا إلى لوس أنجلوس واشتعلت النيران فى قبو كنيسة بالقرب من البيت الأبيض، على المظاهرات السلمية ضد قتل الشرطة للسود.
 
تظاهر-الممرضين-بنيويورك-إحتجاجا-على-مقتل-فلويد
تظاهر الممرضين بنيويورك إحتجاجا على مقتل فلويد
 
و كانت الشرطة فى مدينة نيويورك الأمريكية، قد أعلنت إغلاق الشوارع وسط منطقة مانهاتن أمام حركة السيارات، حيث قالت الشرطة، إنه فى إطار حظر التجوال الذى يبدأ من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلى، سيتم إغلاق المنطقة إلى الجنوب من الشارع 96 بمانهاتن، ولن يسمح بمرور السيارات، باستثناء سيارات الخدمات الطارئة وحافلات الركاب وشاحنات النقل.
 
جانب-من-وقفة-الممرضين-فى-نيويورك
جانب من وقفة الممرضين فى نيويورك
 
أعلنت شرطة نيويورك الأمريكية فى وقت سابق، عن اعتقالها نحو 700 شخص، لمشاركتهم فى الاحتجاجات وأعمال الشغب التى جرت فى المدينة الليلة الماضية، انتهاكا لنظام حظر التجوال، فيما قررت سلطات المدينة تمديد حظر التجول حتى نهاية الأسبوع.
 
موظفو-الرعاية-الصحية-يتظاهرون-احتجاج-على-مقتل-جورج-فلويد
موظفو الرعاية الصحية يتظاهرون احتجاج على مقتل فلويد
 
وقالت قيادة شرطة نيويورك، التى تعتبر العاصمة الاقتصادية للولايات المتحدة، فى بيان لها، إن عناصرها اعتقلوا نحو 700 شخص وأضافت، أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم حتى الآن منذ بداية الاحتجاجات فى نيويورك منذ 5 أيام بلغ حوالى 2000.
 

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