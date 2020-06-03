مواطن يتبرع بمنزلين وسيارة لخدمة مرضى كورونا فى طوخ بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن أحد أبناء قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، تبرعه بمنزلين يمتلكهما بالقرية وسيارة، لخدمة المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح "رجب"، أن المنزلين يقعان بعيدا عن التجمعات السكنية وبالقرب من نهر النيل ويدخل الهواء النقي إليهما كمكان مناسب للعزل، مشيرا إلى تكليف سائقه الخاص بنقل الحالات إلى أقرب مستشفى لمساندة الدولة في جهودها للقضاء على فيروس كورونا.

وأشار، إلى أن الثقافة الصحية بالقري ضعيفة والعزل المنزلي لا يطبق في كثير من القرى الذين يعيشون في شكل عائلات وأسر مشتركة، وبالتالي فكرة العزل داخل المنزل قد لا تطبق، ولكن إذا جرى عزل الشخص المصاب في مكان مخصص ستكون الأمور أيسر، موضحا أنه سيتقدم بطلب إلى محافظ القليوبية للتبرع بالمنزلين اللذين يستوعبان نحو 100 سرير تقريبا لخدمة القرية والقرى المجاورة لها.

وكان قال أحمد الشاذلى مدير عام بتعليم القليوبية، إنه فى إطار حرصه على خدمة أهالى قريته طنط الجزيرة وقرى الوحدة المحلية لمجلس قروى إكياد دجوى، ونظرا لما تمر به البلاد من مواجهة وباء كورونا، ولمواجهة ظاهرة عدم الالتزام بالعزل المنزلى، واتخاذ الإحتياطيات اللازمة لمجابهة هذا الفيروس، ما ترتب عليه زيادة فى أعداد المصابين، وعدم استيعاب بعض المستشفيات للحالات الإيجابية، نظرا لارتفاع أعداد المصابين، جاءته الفكرة وعمل على تطبيقها فورا.

وأوضح "الشاذلى" لـ "اليوم السابع"، أنه تقدم بطلب رسميا للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يعلن فيه التبرع بمنزله بقرية طنط الجزيرة مركز طوخ بالقليوبية، وتحويله لمقر عزل لمصابى فيروس كورونا المستجد من أهالى القرية والقرى المجاورة بطاقة 30 سريرا، إلى جانب التبرع بتكلفة الإقامة والتجهيزات والأدوية، مشيرا إلى أن مكتب المحافظ أخبره بأنه سيتم البت فى هذا الطلب اليوم.