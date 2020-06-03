وأضافت: "شهدنا معا فترة ملهمة من الاحتجاجات السلمية التي عكست شجاعة وتصميم الشعب السوداني، بمن فيهم النساء والأطفال، ويمكننا أن نشهد معا تحقيق الحرية والسلام والعدالة ".

وأكدت الالتزام الثابت للأمم المتحدة بدعم المرحلة الانتقالية للسودان في وقت تخطو فيه نحو تحقيق تطلعات الشعب السوداني التي طال انتظارها في السلام والديمقراطية .