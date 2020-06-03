الخرطوم (أ ش أ)

طالبت منسقة الأمم المتحدة للشئون التنموية والإنسانية فى السودان قوى يُب سُن، بإجراء تحقيق موثوق ومستقل حول فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم فى 3 يونيو من العام الماضى، وقالت المسئولة الأممية، في بيان اليوم الأربعاء، إن تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في سبتمبر 2019 من قبل الحكومة الانتقالية للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في 3 يونيو وغيرها من الحوادث ذات الصلة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والمساءلة .