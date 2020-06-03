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مستشفى العزل بقها لـ"الأطباء": معادن الرجال تظهر في الشدائد ونملك أبطالا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:25 ص
مستشفى العزل بقها لـ"الأطباء": معادن الرجال تظهر في الشدائد ونملك أبطالا الطبيبان أحمد سعد ومحمد منتصر
القليوبية إبراهيم سالم

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قدم مستشفى الحجر الصحي بقها، والمخصص لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الشكر للدكتور أحمد سعد مدير الفريق الطبي الخامس ورئيس قسم العناية المركزة بمستشفى قها للحجر الصحي، والدكتور محمد منتصر نائب مدير الفريق الطبي الخامس ورئيس قسم التخدير بمستشفى قها للحجر الصحي".

وأكد المستشفى في بيان له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "معادن الأبطال تظهر وقت الأزمات والمِحن، واليوم مصر في شدة وكرب وتحتاج لجهود الأبطال الوطنيين لبلدهم والأوفياء لأهلهم ومهنتهم والمحافظين على قَسمهم، وفي ذلك الظرف الصعب ورغم قلة العدد وتحول المستشفى لحجز الحالات الغير مستقرة وزيادة ضغط العمل لم يتوانوا مع زملائهم في القيام بعملهم بكل همة ونشاط وخوف على المرضى، أحمد سعد الفارس الأبيض ابن قها الجميل المضحي وصاحب المواقف الرجولية والمجهود اللامحدود، ومحمد منتصر الطبيب الماهر المتمكن، ابن الأصول وصاحب الإنسانيات والأخلاق العالية، نحن معكم وبكم سنكون أقوى".

وكان مستشفى قها المركزى للحجر الصحى لمرضى فيروس كورونا، والمخصص لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، أعلن تعافى وخروج 4 حالات بعد ورود التقارير الخاصة سلبية بعد إجراء مسحتين لهما، ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 248 متعافيا.

وقال الدكتور محمد منتصر طبيب التخدير والعناية المركز بمستشفى قها ونائب مدير الفريق الطبى، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 248 شخصا، مشيرا إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة، لمواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابون بالفيروس، فهم يواصلون العمل ليل نهار وتقديم كل ما باستطاعتهم لخدمة الجميع.

 

 

الطبيبان أحمد سعد ومحمد منتصر
الطبيبان أحمد سعد ومحمد منتصر
الحجر الصحى بقها
الحجر الصحى بقها

 


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كورونا

فيروس كورونا

الحجر الصحي بقها

الطاقم الطبي بالحجر الصحي بقها

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