اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:14 م
خالد صلاح
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مخزونات النفط فى الفجيرة تسجل ارتفاعا قياسيا بفعل تعثر الطلب

الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:48 ص
مخزونات النفط فى الفجيرة تسجل ارتفاعا قياسيا بفعل تعثر الطلب نفط - صورة أرشيفية
رويترز

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كشفت بيانات من منصة ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس لمعلومات الطاقة اليوم الأربعاء، أن مخزونات المنتجات النفطية في الفجيرة بالإمارات، مركز النفط وتزويد السفن بالوقود بالشرق الأوسط قفزت إلى مستويات قياسية مرتفعة في الأسبوع المنتهي في الأول من يونيو.

وقال مصدران تجاريان إن ضعف الطلب على الوقت بسبب إجراءات العزل العام الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا ساهمت في أحجام المخزونات القياسية وكذلك أوضاع السوق في الآونة الأخيرة التي تحفز على تخزين المنتجات النفطية للبيع في وقت لاحق عندما تكون الأسعار أعلى.

وأظهرت البيانات أن مخزونات المنتجات النفطية في الفجيرة ارتفعت إلى 30.71 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من يونيو وهو ما يزيد على المستوى القياسي السابق عند 30.262 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 مايو.

وسجلت المخزونات النفطية الأسبوعية بصفة عامة في الفجيرة ارتفاعا قياسيا في ثلاثة من الأربعة أسابيع الماضية.

كما أظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير الوسيطة التي تشمل زيت الغاز ووقود الطائرات زادت أيضا إلى مستوى قياسي مرتفع في الأسبوع المنتهي يوم الاثنين إلى 5.997 مليون برميل.

واستقرت مخزونات نواتج التقطير الخفيفة التي تشمل البنزين قرب أعلى مستوى في عام وبلغت 8.549 مليون برميل فيما بلغت مخزونات زيت الوقود المتبقي 16.164 مليون برميل.

وسجلت مخزونات زيت الوقود المتبقي مستوى قريب من القياسي عند 16.453 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 مايو.

 


النفط

الفجيرة

الامارات

مخزونات زيت الوقود

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