اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 08:13 م
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محافظ جنوب سيناء يتفقد الأعمال الإنشائية بجامعة الملك سلمان

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:20 م
محافظ جنوب سيناء يتفقد الأعمال الإنشائية بجامعة الملك سلمان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أثناء تفقد جامعة الملك سلمان
جنوب سيناء_ فايزة مرسال

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تفقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء ، مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بالمدينة ، بحضور المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية والعميد مصطفي عابدين قائد مرور جنوب سيناء والمحاسب على حماده ، رئيس مدينة رأس سدر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما تفقد اللواء خالد فودة الأعمال الإنشائية بجامعة الملك سلمان وتابع معدلات التنفيذ طبقا للمعدلات الزمنية الموضوعة واطمأن علي سير العمل بالجامعة والتي تضم كليتي العلوم الادارية والعلوم الزراعية كمرحلة اولى تفتتح العام المقبل ،ط

كما اطمئن علي اتخاذ كافه الاجراءات الاحترازية وطالب القائمين علي الاعمال بضرورة ارتداء العمال وكافة العاملين الاقنعه الواقية بالمواقع الإنشائية واتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كرونا المستجد بما يضمن استمرار العمل في المشروعات الجارية والذي يعتبر بمثابة تنمية حقيقية للمدينة للاستفادة وخدمه ابناء المحافظة واشار الى  أنه جرى الانتهاء من تأهيل طريق جامعة الملك سلمان بطول ٧ كيلو مترات، ضمن خطة الطرق الجاري تطويرها بالمدينة

كما تفقد المحافظ مبني إدارة وحدة المرور، المقام علي مساحة 8 ألاف متر مربع، وأعلن المحافظ أنه سيجرى افتتاح وحدة المرور في نهاية الشهر الجاري. .

 

وقال المحافظ أن وحدة المرور تضم أقسام التراخيص، ووحدة عمليات للمدينة  إلي جانب وحدة طرق خارجية وداخلية

 

كما افتتح المحافظ خلال جولته، حديقة الطفل وجدارية تاريخ المدينة، وبعض أعمال التجميل بالمدينة كما اكد على علي اتخاذ كافه التدابير الاحترازية اثناء العمل لمواجهه ازمه فيروس كورنا المستجد

 

كما افتتح ملعب كرة خماسي في منطقة أبورزق التابعة لقريه ابو صويرة بمدينه راس سدر ، بتكلفة ٥٠٠ ألف جنيه مؤكدا علي اهدائهم عدد 25 طاقم رياضي بالإضافة لعدد 3 كرة قدم ولممارسه النشاط الرياضة عقب الانتهاء من ازمه فيروس كرونا وشارك بالحضور محمد فتحي مدير عام الشباب والرياضة وعدد من العاملين بإدارة الشباب .

 


مدينة راس سدر

جامعة الملك سلمان

جدارية

مركز شباب

محافظ جنوب سيناء

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