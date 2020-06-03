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محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية.. صور

الأربعاء، 03 يونيو 2020 01:01 م
محافظ بورسعيد يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية.. صور محافظ بورسعيد مع مجلس المنطقة الصناعية
بورسعيد – السيد فلاح

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عقد مجلس ادارة المنطقة الصناعية اجتماعًا اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة المنطقة ومدير المنطقة الصناعية، حيث ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الخاصة بالمستثمرين وسبل جذب الاستثمار إلي المنطقة الصناعية .

وأكد محافظ بورسعيد، في بيان له، أن المحافظة تولي إهتمامًا كبيرًا بدعم الإستثمار وتشجيع المستثمرين وتسعى جاهدة لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين لإقامة مشروعاتهم للمساعدة في توفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في كافة قطاعات العمل .

وتابع، اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية بعد دخول صناعات تظهر للمرة الأولي بالمنطقة مثل مصنع إنتاج اطارات السيارات ومصنع انتاج الزيوت وكذلك الأدوات الكهربائية وأواني الطهي، بالإضافة إلي مشروع الـ٥٨ مصنع ومشروع المجمع الصناعي الثاني الـ٥٤ مصنع الذين حققوا نجاحات كبيرة بعد غزو منتجاتهم الأسواق المحلية والعالمية.

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اللواء عادل الغضبان

محافظ بورسعيد

المنطقة الصناعية ببورسعيد

اخبار بورسعيد

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