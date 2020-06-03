اليوم السابع
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محافظ الغربية يقود حملة لمتابعة التزام قائدى السيارات بارتداء الكمامة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:05 م
محافظ الغربية يقود حملة لمتابعة التزام قائدى السيارات بارتداء الكمامة محافظ الغربية يقود حملة مكبرة لرفع الاشغالات بطنطا
الغربية - مصطفى عادل

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تواصل محافظة الغربية جهودها فى متابعة قرار رئيس مجلس الوزراء بإلزام سائقى سيارات الأجرة والنقل الجماعى بارتداء الكمامة الواقية، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفى هذا السياق أوضح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، فى بيان له، أنه تم سحب رخص 30 سيارة للوقوف فى الممنوع وعدم ارتداء الكمامة، وذلك خلال جولته التفقدية اليوم بشوارع ميدان المحطة ومنطقة السيد البدوى وشارع البورصة بحى أول طنطا، ومنطقة الكورنيش والاستاد بحى ثانى طنطا.

وخلال جولته أصدر "رحمى" تعليماته لرئيس حى ثان طنطا بإزالة كل الإشغالات الموجودة بمنطقة الاستاد، كما وجه أيضا برفع القمامة الموجودة بطريق الكورنيش، كما وجه رئيس حى أول طنطا برفع كل الإشغالات الموجودة بميدان المحطة والمتابعة المستمرة على مدار اليوم.

من ناحية أخرى أصدر الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، قراراً بتشكيل لجنة عليا بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية وقطاع الأمن الوطنى للإشراف والمتابعة على اللجان الفرعية المشكلة بكل وحدة محلية للمراكز والمدن للمرور على المستشفيات المخصصة بمعرفة وزارة الصحة للتعامل مع حالات فيروس كورونا، برئاسة سكرتير عام المحافظة، وعضوية وكيل وزارة الصحة بالغربية.

وأشار محافظ الغربية، فى بيان له، أن القرار تضمن فى مادته الثانية تشكيل لجنة فرعية بكل وحدة محلية للمراكز والمدن بدائرة المحافظة تضم رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة أو نائبه بالتناوب، مدير الإدارة الصحية بالمركز والمدينة أو نائبه بالتناوب، وأحد أطباء الطب الوقائى، وأحد أطباء الطب العلاجى، وأحد الصيادلة من مديرية الصحة، وعضو من التفتيش المالى والإدارى من مديرية الصحة.

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