محافظ الشرقية يُكرم الدكتور هداهد صاحب الـ 83 عاما لحصوله على درجة الماجستير

الشرقية - إيمان مهنى

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،الدكتور حسني هداهد صاحب الـ 83 عاما وابن مدينة منيا القمح لحصوله علي درجة الماجستير في اللغة العربية ( الأدب في العصر العباسي الثانى) بمنحه شهادة تقدير وميدالية تذكارية ، وذلك تقديراً لإصراره وعزيمته في استكمال الدراسات العليا والحصول علي درجة الماجستير في الأدب العربي.

وأشاد محافظ الشرقية،فى بيان له اليوم ،بالخطوة الجريئة وغير المتوقعة من صاحب الـ 83 عاما بأن يتحدى الصعاب ويؤمن بفكرته ويواصل رسالته بالتزود بالعلم والمعرفة ليرسل بذلك رسالة للجميع بأن العلم لا يتوقف عند مرحلة سنية معينه بل يستمر طوال حياه الإنسان.

ومن جانبه قدم الدكتور حسني هداهد الشكر لمحافظ الشرقية لتكريمه له اليوم بمكتبه بمنحه ميدالية تذكارية وشهادة تقدير ولكل من وقف بجانبه، مؤكدا أنه واجه العديد من الصعوبات منها تهكمات الأقارب والأصدقاء خلال محاولته الدراسة في الكبر لكنه لم يلتفت لتلك المحاولات التي من شأنها ان تضعف من عزيمته واصراراه لإستكمال دراسته والحصول على أعلى الدرجات العلمية رغم كبر السن وتقدم العمر.

يذكر أن الدكتور حسني هداهد قد حصل على دبلوم المعلمين وتدرج فى عمله حتى عين مديراً لإدارة منيا القمح التعليمية وانهي خدمته لبلوغه سن التقاعد عام 1998، وفى عام 2014 التحق بكلية الآداب جامعة طنطا قسم اللغة العربية وبعدها حصل على الدراسات العليا ثم درجة الماجستير في الأدب العربي من جامعة المنصورة في عمر الي 83 عاما .



محافظ الشرقية يُكرم الدكتور حسني هداهد صاحب الـ83 عاما



محافظ الشرقية يُكرم الدكتور حسني هداهد صاحب الـ83 عاما