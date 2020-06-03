اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:34 م
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محافظ الشرقية: تغريم 84 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:03 م
محافظ الشرقية: تغريم 84 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة تغريم سائقين لعدم الإلتزام بارتداء الكمامة
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضبط 84 سيارة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس مخالفة بمدينة الزقازيق، وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية، تنفيذاً للقرار الصادر في هذا الشأن.

وأكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصا علي صحه وسلامه المواطنين وفي ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف و المتابعة الميدانية بالمحافظة بشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة و المواقف العمومية، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب إرتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم .

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، أكد عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية  بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق ، أسفرت عن ضبط 84 سيارة مخالفة وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020 بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه من السائقين المخالفين.

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تغريم سائقين لعدم الإلتزام بارتداء الكمامة
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تغريم سائقين لعدم الإلتزام بارتداء الكمامة

 

 

 

 

 

 

 


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