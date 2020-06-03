محافظ الجيزة: إزالة فيلا وقصر بالمنصورية بكرداسة و15 عقارا مخالفا بـ6 مناطق

كتب سيد الخلفاوى



واصلت أجهزة محافظة الجيزة إزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على أراضى أملاك الدولة والتعديات على الأراضى الزراعية.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم لليوم الثانى على التوالى إزالة 15 عقار مخالف بأحياء الهرم وجنوب الجيزة والوراق والطالبية وأبو النمرس وأوسيم وكرداسة فى حملات استمرت على مدار اليوم، مشيرا إلى أنه تم اصطحاب المخالفين من خلال الأجهزة الأمنية إلى أقسام الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح محافظ الجيزة أن الأعمال شملت إزالة 4 عقارات مخالفة حتى سطح الأرض تصل ارتفاعاتها إلى 9 أدور وتصل مساحات البعض منهم إلى 400م تم بناءهم بالمخالفة بمنطقة ترعة الإخلاص بحى الطالبية وإزالة 3 حالات بناء مخالف تتراوح ارتفاعاتها ما بين 3 إلى 6 أدوار بمنطقة المجزر الآلى وبجوار الدائرى بحى الهرم.

وأشار محافظ الجيزة إلى إنه تم إزالة 4 عقارات مخالفة تصل ارتفاعاتهم إلى 5 أدوار بمنطقة عاشور أبو خضر بمركز أبو النمرس لافتاً إنه تم إزالة عقار بمنطقة أرض الليبى بحى الوراق وإزالة 2 عقار مخالف بحى جنوب الجيزة وإزالة عقار بطريق الكباش ببشتيل مخالف بأوسيم.

كما تم إزالة حالتين بناء مخالف بمدينة كرداسة شملت إزالة فيلا مقامه بالمخالفة على مساحه 200 م وقصر مكون من طابقين مقام على مساحة 500م بمنطقة الحاجر بالمنصورية بكفر حكيم، بالإضافة إلى إزالة تعديات على مساحة 400 م بمدينة الباويطى بالواحات البحرية وإزالة 5 حالات بناء مخالف وتعديات على أراضى زراعية بالمرازيق على مساحة 369 م بمركز البدرشين وإزالة حاله بناء مخالف بمنطقة برويش بالعياط على مساحة 218 م وإزالة 4 حالات تعديات وبناء مخالف بمركز ومدينة منشاة القناطر على مساحة 12 قيراط وإزالة 3 حالات بناء مخالف بالحوامدية.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع مشدداً على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكى ينال الإجراء القانونى.

ويذكر أن محافظة الجيزة قد أزالت أيضا 16 عقارا مخالفا أمس فى حملاتها التى تنفذها يومياً لردع المخالفين ليصل إجمالى العقارات التى تم إزالتها على مدار يومين 31 عقاراً مخالف.