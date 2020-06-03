مالى تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالات

سجلت مالى، الثلاثاء، 15 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1315 حالة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أضاف بيان لوزارة الصحة المالية أنه سُجل 744 حالة شفاء، مقابل 78 حالة وفاة.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة فى مالى، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته الإذاعة المالية الرسمية - أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 1077 مصابًا، تعافى منهم 617 شخصًا، وتوفي منهم 70 شخصًا، فيما يواصل 390 مصابًا علاجهم في المستشفيات.