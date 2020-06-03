اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

لزواجه فتاة أصغر منها.. زوجه تحرق زوجها بالغاز فى السودان

الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:16 م
لزواجه فتاة أصغر منها.. زوجه تحرق زوجها بالغاز فى السودان جثة-صورة أرشيفية
كتب مصطفى عنبر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقدمت زوجة سودانية فى العقد الخامس من العمر، على قتل زوجها بطريقة بشعة "حرقا بالغاز" بسبب عقد زواجه على فتاة أصغر منها وذلك بمدينة الحصاحيصا بولاية الجزيرة. وفقا لموقع أخبار السودان.

 

ووصف أحد أقارب الزوج الحادثة بالبشعة خاصة وأن الزوج شابا لم يتجاوز الأربعين عاما. وذكر أن سبب قتل الزوج لأنه تزوج بفتاة أصغر منها فى السن وعندما علمت بزواجه قامت بإشعال النار فى جسده وهو غارق فى النوم وأحرقت النار أجزاء كبيرة من جسمه.

 

وتجمهر الجيران و تم إسعاف الزوج إلى مستشفى لتلقى العلاج إلا أنه فارق الحياة متأثرا بجراحه وعليه تم إتخاذ إجراءات قانونية فى مواجهة الزوجة.


السودان

الزواج

الغاز

القتل

الحرق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

شوبير: الأهلى نادى القرن من غير أسئلة عن الأحقية.. واسألوا الكاف

"الصحة" تكشف مواصفات العزل المنزلى لتلقى علاج فيروس كورونا

"الصحة" تكشف مواصفات العزل المنزلى لتلقى علاج فيروس كورونا

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

تأجيل قضية مقتل عروس المنوفية فى ليلة الصباحية إلى 4 سبتمبر القادم

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.09%

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة