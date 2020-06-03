لزواجه فتاة أصغر منها.. زوجه تحرق زوجها بالغاز فى السودان

كتب مصطفى عنبر

أقدمت زوجة سودانية فى العقد الخامس من العمر، على قتل زوجها بطريقة بشعة "حرقا بالغاز" بسبب عقد زواجه على فتاة أصغر منها وذلك بمدينة الحصاحيصا بولاية الجزيرة. وفقا لموقع أخبار السودان.

ووصف أحد أقارب الزوج الحادثة بالبشعة خاصة وأن الزوج شابا لم يتجاوز الأربعين عاما. وذكر أن سبب قتل الزوج لأنه تزوج بفتاة أصغر منها فى السن وعندما علمت بزواجه قامت بإشعال النار فى جسده وهو غارق فى النوم وأحرقت النار أجزاء كبيرة من جسمه.

وتجمهر الجيران و تم إسعاف الزوج إلى مستشفى لتلقى العلاج إلا أنه فارق الحياة متأثرا بجراحه وعليه تم إتخاذ إجراءات قانونية فى مواجهة الزوجة.