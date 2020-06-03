لجنة لمتابعة مصانع الصالحية بالشرقية للتأكد من تطبيق إجراءات مواجهة كورونا

ضمت اللجنة مسئولي الإدارة الصحية وجهاز مدينة الصالحية الجديدة ومكتب السلامه والصحه المهنيه بالمدينة ، التي أسفر المرور علي عدد من المصانع ووجد معظمها متبعة الإجراءات الوقائية.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بالصناعة وتسعي جاهده لتهيئة الأجواء المناسبة لتشجيع الإستثمار وخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين لذلك إتخذت المحافظة مجموعه من الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بإلزام أصحاب الأعمال والعمال بتنفيذها لضمان دوران عجله الإنتاج وتحسين مستوي الاقتصاد.

وأضاف المحافظ أنه لن يسمح بالتقصير في حمايه العاملين بالمناطق الصناعيه وتوفير كافه المستلزمات الضروريه لحمايتهم من الإصابه بفيروس كورونا المستجد ، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنه عليا لمتابعه تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمناطق الصناعية لضمان توفير الحمايه للعاملين وإستمرار عجله الانتاج وعدم توقف حركه المصانع لتحسين مستوي الاقتصاد، مؤكدا انه في حاله عدم الالتزام يتم اتخاذ كافه الإجراءات القانونيه حيال أصحاب تلك المصانع غير الملتزمة للحد من إنتشار الفيروس والحفاظ علي صحة وسلامة العاملين وأسرهم.