اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 05:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كينيا تخصص 200 مليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 04:29 ص
كينيا تخصص 200 مليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا أوهورو كينياتا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الرئيس الكينى أوهورو كينياتا، عن تخصيص مبلغ 200 مليون دولار، كمساعدة لقطاع السياحة في البلاد، لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، دعا كينياتا في خطاب له بمناسبة الذكرى 57 لعيد استقلال البلاد، الحكومة إلى إعداد جدول زمني لإعادة فتح المدارس، وتخفيف القيود على دور العبادة.

وتأتي هذه الإجراءات، في وقت تجاوزت فيه الإصابات بجائحة كوفيد 19 في كينيا عتبة 2000 إصابة، وسط مخاوف من تزايد المصابين.

وتتجه معظم دول القارة الإفريقية إلى التعايش مع فيروس كورونا، وقد بدأت عدد منها في تخفيف تدابيرها الاحترازية، على الرغم من استمرار انتشار الفيروس.


كينيا

كورونا

رئيس كينيا

حكومه كينيا

اصابات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

أهم 5 افتراضات اقتصادية بالموازنة الجديدة.. معدلات التضخم والنمو أبرزها

أهم 5 افتراضات اقتصادية بالموازنة الجديدة.. معدلات التضخم والنمو أبرزها

العالم يتجه نحو فتح قيود السفر أمام حركة السياحة الدولية.. اعرف التفاصيل

العالم يتجه نحو فتح قيود السفر أمام حركة السياحة الدولية.. اعرف التفاصيل

بسبب الإقبال المتزايد عليها.. 10 معايير للقبول بالمدارس التجريبية الرسمية

بسبب الإقبال المتزايد عليها.. 10 معايير للقبول بالمدارس التجريبية الرسمية

الأوقاف: ترشيد الاستهلاك ألزم وأولى فى أوقات الشدائد والأزمات

الأوقاف: ترشيد الاستهلاك ألزم وأولى فى أوقات الشدائد والأزمات

أخبار × 24 ساعة..التعليم: حظر تحصيل تبرعات أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد

أخبار × 24 ساعة..التعليم: حظر تحصيل تبرعات أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد

نائب محافظ الإسكندرية:إغلاق 6 آلاف مكان للتجمع والآمر يتوقف على سلوك المواطن

نائب محافظ الإسكندرية:إغلاق 6 آلاف مكان للتجمع والآمر يتوقف على سلوك المواطن

وزير الكهرباء: ما يقوم به العاملين بالتحصيل فى ظل كورونا ليس بجديد على القطاع

وزير الكهرباء: ما يقوم به العاملين بالتحصيل فى ظل كورونا ليس بجديد على القطاع

وزيرة الصحة: 376 مستشفى بها 31 ألف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا

وزيرة الصحة: 376 مستشفى بها 31 ألف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة