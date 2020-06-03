اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 03:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

كيف علق رئيس وزراء كندا على الاحتجاجات فى الولايات المتحدة؟

الأربعاء، 03 يونيو 2020 02:15 ص
كيف علق رئيس وزراء كندا على الاحتجاجات فى الولايات المتحدة؟ رئيس وزراء كندا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت شبكة سى إن إن الأمريكية، أن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أثار جدلا نتيجة رد فعله حينما سُئل عن تلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة العسكرية للجيش ضد المتظاهرين المحتجين على وفاة جورج فلويد على يد شرطي، ففي العاصمة الكندية أوتاوا، كان ترودو توقف في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، لمدة 21 ثانية قبل الإجابة على سؤال مراسل شبكة "CBC" الرسمية الكندية حول دعوة ترامب لاستخدام القوة العسكرية ضد المتظاهرين.

 

وتجنب ترودو الإشارة بشكل مباشر إلى ترامب، لكنه قال إن الكنديين يشاهدون ما يحدث في أمريكا يشعرون بـ"رعب"، لافتا إلى "مظالم" تقع، وتابع ترودو: "نحن جميعا نراقب في رعب وقلق ما يجري في الولايات المتحدة، لقد حان الوقت لجمع الناس معًا.. إنه وقت للاستماع. إنه وقت للتعلم".

 

كانت شرطة نيويورك الأمريكية أعلنت عن اعتقالها نحو 700 شخص لمشاركتهم في الاحتجاجات الليلة الماضية، فيما قررت سلطات المدينة تمديد حظر التجول حتى نهاية الأسبوع.

 

وقالت قيادة شرطة نيويورك، التي تعتبر العاصمة الاقتصادية للولايات المتحدة، في بيان لها نشره موقع روسيا اليوم، إن عناصرها اعتقلوا نحو 700 شخص لمشاركتهم في الاحتجاجات وأعمال الشغب التي جرت في المدينة الليلة الماضية انتهاكا لنظام حظر التجوال.

 

وأضافت أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم حتى الآن منذ بداية الاحتجاجات في نيويورك منذ 5 أيام بلغ حوالي 2000.

 

كما ذكرت أن 6 من عناصرها على الأقل أصيبوا بجروح خلال الاشتباكات مع المحتجين، الذين خربوا، حسب البيان، 6 سيارات تابعة للشرطة.

 

وقالت قيادة شرطة نيويورك إن 40 من عناصرها أصيبوا بشكل عام جراء أعمال الشغب التي شهدتها المدينة في هذه الفترة.

 

وفي غضون ذلك، أعلن عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، في مؤتمر صحفي، تمديد ساعات حظر التجول ليستغرق اعتبارا من اليوم من الساعة 20:00 إلى الساعة 05:00، مشيرا إلى أن هذا النظام سيكون ساريا حتى نهاية الأسبوع الجاري.

 

وتعهد دي بلاسيو بـ"اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل إنهاء الاضطرابات في المدينة"، إلا أنه أكد رفضه إدخال قوات من الحرس الوطني إلى نيويورك، رغم الانتقادات التي يواجهها بسبب هذا القرار.

 

وتشهد عشرات المدن الأمريكية احتجاجات واسعة مستمرة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية مترافقة بأعمال عنف أشعلها مقتل المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد، جراء عملية القبض عليه بطريقة خشنة من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس يوم 25 مايو.

 

 

 


أمريكا

احتجاجات

مظاهرات

ترامب

واشنطن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

أهم 5 افتراضات اقتصادية بالموازنة الجديدة.. معدلات التضخم والنمو أبرزها

أهم 5 افتراضات اقتصادية بالموازنة الجديدة.. معدلات التضخم والنمو أبرزها

العالم يتجه نحو فتح قيود السفر أمام حركة السياحة الدولية.. اعرف التفاصيل

العالم يتجه نحو فتح قيود السفر أمام حركة السياحة الدولية.. اعرف التفاصيل

بسبب الإقبال المتزايد عليها.. 10 معايير للقبول بالمدارس التجريبية الرسمية

بسبب الإقبال المتزايد عليها.. 10 معايير للقبول بالمدارس التجريبية الرسمية

الأوقاف: ترشيد الاستهلاك ألزم وأولى فى أوقات الشدائد والأزمات

الأوقاف: ترشيد الاستهلاك ألزم وأولى فى أوقات الشدائد والأزمات

أخبار × 24 ساعة..التعليم: حظر تحصيل تبرعات أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد

أخبار × 24 ساعة..التعليم: حظر تحصيل تبرعات أثناء التقديم للعام الدراسى الجديد

نائب محافظ الإسكندرية:إغلاق 6 آلاف مكان للتجمع والآمر يتوقف على سلوك المواطن

نائب محافظ الإسكندرية:إغلاق 6 آلاف مكان للتجمع والآمر يتوقف على سلوك المواطن

وزير الكهرباء: ما يقوم به العاملين بالتحصيل فى ظل كورونا ليس بجديد على القطاع

وزير الكهرباء: ما يقوم به العاملين بالتحصيل فى ظل كورونا ليس بجديد على القطاع

وزيرة الصحة: 376 مستشفى بها 31 ألف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا

وزيرة الصحة: 376 مستشفى بها 31 ألف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا

بيراميدز يعلن توقيع شريف إكرامي على عقود انتقاله للفريق

بيراميدز يعلن توقيع شريف إكرامي على عقود انتقاله للفريق

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ70 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ70 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة