اليوم السابع
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قطر تصدر الوباء.. اليونان تعزل رحلة قادمة من الدوحة بعد ثبوت إصابة 12 بكورونا

الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:15 م
قطر تصدر الوباء.. اليونان تعزل رحلة قادمة من الدوحة بعد ثبوت إصابة 12 بكورونا وزارة الحماية المدنية فى اليونان تعلق الخطوط الجوية من وإلى قطر
كتبت: نهال أبو السعود

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اضطرت اليونان لمواجهة مخاطر استئناف السياحة الدولية بعد أن أعلنت السلطات أن 12 من أصل 91 راكبا على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية إلى أثينا ثبتت إصابتهم بعدوى كورونا، وفقا لتقرير الجارديان.

 

وردت وزارة الحماية المدنية فى اليونان بتعليق الخطوط الجوية من وإلى قطر حتى 15 يونيو وتم وضع جميع المسافرين الـ 91 على متن الطائرة على الفور فى الحجر الصحي.

 

وقال البروفيسور نيكولاوس سيبساس ، خبير الأمراض المعدية "كنا نعلم أنه ستكون هناك مثل هذه الحالات ، لقد رأينا ما يمكن أن يحدث هذا الصيف. وقال إن الحادث سلط الضوء على درجة المخاطرة المحسوبة فى الانفتاح"

 

قال سيبس ، عضو اللجنة المتخصصة التى تقدم المشورة للحكومة اليونانية بشأن إدارة الوباء: "إن أول شيء يتعين علينا القيام به هو تقسيم بلدان المنشأ إلى [فئات] آمنة وغير آمنة. وهذا يخلق بعض الضغوط الدبلوماسية ، ولكن الأولوية بالنسبة لنا هى الصحة العامة ".

 

سيظل الركاب الذين ثبتت إصابتهم فى عزلة فى فندق معين من قبل الحكومة لمدة 14 يومًا، وتم الإبلاغ عن اثنين على الأقل من أعضاء الجالية اليونانية الكبيرة فى أستراليا ، والعديد منهم يعودون إلى اليونان خلال أشهر الصيف ، وسيتم الاحتفاظ بالركاب غير المصابين فى الحجر الصحى لمدة سبعة أيام ، وبعد ذلك سيخضعون لـ Covid-19 ثانية اختبار ، وفقا للبروتوكولات الصحية إذا تم العثور على نتائج سلبية ، فسيتم إخراجها من الحجر الصحي.

 

تمكنت اليونان من الحفاظ على معدل تكاثر منخفض أو معدل "R" من العدوى منذ أن بدأت فى عكس قيود الإغلاق فى 4 مايو، وأدى التطبيق الصارم للتدابير فى وقت مبكر إلى تسجيل اليونان أقل من 3000 حالة وعدد القتلى 179 ، وهى واحدة من أدنى المعدلات فى أوروبا.

 

لكن الوباء أحدث دمارا فى الاقتصاد الأكثر هشاشة فى منطقة اليورو فى الوقت الذى بدأ فيه يظهر علامات الانتعاش بعد ما يقرب من عقد غارق فى أزمة.


اليونان

قطر

وباء كورونا

الخطوط الجوية القطرية

اليورو

حجر صحي

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