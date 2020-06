شارك آلاف المتظاهرين فى محيط البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، فى احتجاجات ضد مقتل جورج فلويد على يد شرطى أمريكى خنقا، وشاركت عمدة واشنطن، موريل بوزر فى التظاهرات، وأفادت إنه من غير المناسب أن يجرى استخدام الجيش فى القيام بعمل الشرطة فى شوارع الولايات المتحدة.

Peaceful protests in Washington, DC appear to be growing by the day, starting earlier and are more organized. pic.twitter.com/F2W6WKdYI7