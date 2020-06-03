شارك آلاف المتظاهرين فى محيط البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، فى احتجاجات ضد مقتل جورج فلويد على يد شرطى أمريكى خنقا، وشاركت عمدة واشنطن، موريل بوزر فى التظاهرات، وأفادت إنه من غير المناسب أن يجرى استخدام الجيش فى القيام بعمل الشرطة فى شوارع الولايات المتحدة.
Peaceful protests in Washington, DC appear to be growing by the day, starting earlier and are more organized. pic.twitter.com/F2W6WKdYI7— Adam Parkhomenko (@AdamParkhomenko) June 3, 2020
وازدادت الاحجاجات الأمريكية سخونة كلما مرت الأيام على مقتل المواطن الأمريكى ذى الأصول الأفريقية جورج فلويد، فيما تتزايد الاعتقالات، حيث اعتقلت الشرطة الأمريكية 9300 شخص منذ بدء الاحتجاجات على مقتل جورج فلويد، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، نقل نحو 1600 من قوات الجيش إلى منطقة العاصمة واشنطن لدعم السلطات المدنية، وذلك بعد احتجاجات عنيفة فى المدينة أثناء الليل على مدى أيام.
وتشهد المدن الأمريكية، ومن بينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية أشعلها مقتل جورج فلويد، أمريكى من أصول أفريقية، جراء استخدام عناصر شرطة مينيابوليس العنف معه أثناء عملية القبض عليه يوم 25 مايو الماضى.
جانب من التظاهرات
عمدة واشنطن
قوات الجيش تغلق الشوارع
محتجون بمحيط البيت الأبيض
محتجون
مشاركة عمدة واشنطن فى الاحتجاجات
مظاهرات
مظاهرات فى محيط البيت الأبيض
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