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فيديو.. سيولة مرورية على محور صفط اللبن تجاه الطريق الدائرى

الأربعاء، 03 يونيو 2020 12:59 م
فيديو.. سيولة مرورية على محور صفط اللبن تجاه الطريق الدائرى سيولة مرورية - أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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شهد محور صفط اللبن للقادم من الجيزة ومتجه إلى الطريق الدائرى ، سيولة مرورية وانتظام فى الحركة دون زحام.

 

وشهد المحور من مطلعه بالجيزة عند جامعة القاهرة وحتى نهايته قبل وصلة الطريق الدائرى انسياب فى حركة المرور، بينما شهد الطريق الدائرى للمتجه إلى مدينة 6 أكتوبر بعض الكثافات للسيارات وتحديدا ما قبل منطقة الرماية، حيث تنخفض الكثافات بعد ذلك.

وشهدت محاور القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء خلال الذروة الأولى للزحامات ظهور كثافات مرورية متحركة، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، اثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية. وظهرت كثافات مرورية اعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.


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