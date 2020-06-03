عمدة لندن يوجه رسائلا لسكان المدينة بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة

كتب خالد إبراهيم

وجه صادق خان، عمدة لندن رسالة إلى سكان لندن، بضروة الحفاظ على وسائل النقل، وأيضا تفضل المشى وركوب الدراجات، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، والعمل من المنزل، حيث قال على تويتر، اللندنيون.. ساعد في الحفاظ على وسائل النقل العام الخاصة بنا آمنة لأولئك الذين ليس لديهم بديل سوى استخدامها. قم بالمشي وركوب الدراجة إذا استطعت ، وإذا كنت قادرًا على العمل من المنزل ، فيرجى الاستمرار في ذلك. إذا كان يجب عليك استخدام وسائل النقل العام ، فارتدي غطاء وجه لرحلتك بأكملها".



عمدة لندن

كان صادق خان، عمدة لندن، شدد من يومين على أهمية أن يتوجه الطلاب والمواطنين إلى مدارسهم وأماكن عملهم سيرا على الأقدام أو بالدراجات بقدر الإمكان بهدف توفير مساحة للأشخاص الذين ليس لهم بدائل سوى وسائل النقل العام، حتى لا يحدث تكدس فى المواصلات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال عبر تويتر:"مع إعادة فتح المدارس خلال الأسبوع المقبل، باتت سلامة سكان لندن في غاية الأهمية".

وأضاف :"نشجع بقوة الآباء والطلاب وأولياء الأمور على القيام بالرحلات سيرًا على الأقدام أو بالدراجة بقدر الإمكان، مما يساعد على توفير مساحة لأولئك الذين ليس لديهم بديل سوى استخدام وسائل النقل العام".