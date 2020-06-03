اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 11:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عمدة لندن يوجه رسائلا لسكان المدينة بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة

الأربعاء، 03 يونيو 2020 10:03 ص
عمدة لندن يوجه رسائلا لسكان المدينة بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة عمدة لندن صادق خان
كتب خالد إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه صادق خان، عمدة لندن رسالة إلى سكان لندن، بضروة الحفاظ على وسائل النقل، وأيضا تفضل المشى وركوب الدراجات، وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، والعمل من المنزل، حيث قال على تويتر، اللندنيون.. ساعد في الحفاظ على وسائل النقل العام الخاصة بنا آمنة لأولئك الذين ليس لديهم بديل سوى استخدامها. قم بالمشي وركوب الدراجة إذا استطعت ، وإذا كنت قادرًا على العمل من المنزل ، فيرجى الاستمرار في ذلك. إذا كان يجب عليك استخدام وسائل النقل العام ، فارتدي غطاء وجه لرحلتك بأكملها".

عمدة لندن
عمدة لندن

 

كان صادق خان، عمدة لندن، شدد من يومين على أهمية أن يتوجه الطلاب والمواطنين إلى مدارسهم وأماكن عملهم سيرا على الأقدام أو بالدراجات بقدر الإمكان بهدف توفير مساحة للأشخاص الذين ليس لهم بدائل سوى وسائل النقل العام، حتى لا يحدث تكدس فى المواصلات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

 

وقال عبر تويتر:"مع إعادة فتح المدارس خلال الأسبوع المقبل، باتت سلامة سكان لندن في غاية الأهمية".

وأضاف :"نشجع بقوة الآباء والطلاب وأولياء الأمور على القيام بالرحلات سيرًا على الأقدام أو بالدراجة بقدر الإمكان، مما يساعد على توفير مساحة لأولئك الذين ليس لديهم بديل سوى استخدام وسائل النقل العام".

 


عمدة لندن

لندن

الخروج من المنزل

الدرجات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

كشف بترولى بأبوسنان فى الصحراء الغربية بطاقة 4100 برميل و18 مليون قدم غاز يوميا

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

خطاب شكر من السفارة الأمريكية لمستشفى إسنا للحجر الصحى للعناية بسائحين مرضى

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

نيوزويك: ترامب رفع درجة تأهب الجيش فى واشنطن إلى ما يقرب من مستوى الحرب

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

التعليم لطلاب الثانوية العامة: ركزوا فى مراجعة المقررات والامتحان فى موعده

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

شبورة وطقس معتدل اليوم على القاهرة والوجه البحرى والعظمى بالعاصمة 32 درجة

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

القضاء يقرر اليوم مصير متهمين بذبح مواطن بسبب 200 جنيه فى السلام

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

تجنبا للازدحام.. اعرف كيف تدفع فاتورة الكهرباء إلكترونيًا × 10 معلومات

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ70 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

غرامة 100 ألف جنيه عقوبة الحديث فى شئون الدين بالإعلام بدون ترخيص

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

كيف يتم التعامل مع الإجازات المرضية للعامل؟.. القانون يجيب

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

اعرف حقك.. قانون المستهلك يمنحك استرداد فلوسك حال تقديم خدمة غير صالحة

أهم 5 افتراضات اقتصادية بالموازنة الجديدة.. معدلات التضخم والنمو أبرزها

أهم 5 افتراضات اقتصادية بالموازنة الجديدة.. معدلات التضخم والنمو أبرزها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة