اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 07:34 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

طبيب مسالك بولية: 30% من الحالات الشديدة لكورونا عانوا من مضاعفات بالكلى.. فيديو خاص

الأربعاء، 03 يونيو 2020 06:18 م
طبيب مسالك بولية: 30% من الحالات الشديدة لكورونا عانوا من مضاعفات بالكلى.. فيديو خاص د ياسر نور الدين
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف الدكتور ياسر نور الدين أستاذ مساعد المسالك البولية بجامعة بنها عن تأثيرات الإصابة بفيروس كورونا على الكلى واضراره الخطيرة عليها موضحا أن الحالات الشديدة من الإصابات بكوفيد 19 هي التي تتعرض لمضاعفات خطيرة بالكلى.

وأوضح أستاذ المسالك البولية في تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه وفقا لدراسة لمستشفي جونز هوبكنز الأمريكية أفادت أن نسبة كبيرة تتعدى 30% من مرضى الحالات الخطيرة لكورونا عانوا من مضاعفات بالكلى وتدهور في وظائفها وزيادة نسبة الزلال في البول وبعض هؤلاء المرضى أصيبوا بالفشل الكلوى واحتاجوا الى علميات الغسيل الكلى.

وأشار الدكتور ياسر نور الدين إلى ان هناك عده اليات لتأثر الكلى بالإصابة بفيروس كورونا، وهناك بعض النظريات التي تفسر ذلك  وهى إما  الاصابه المباشرة من الفيروس للكلى مثلما يصيب الرئة والجهاز التنفسى، والأخرى هي الاصابه الغير مباشرة مثل نقص الاكسجين في الدم وهو ما يؤثر على الكلى وأيضا حدوث الجلطات التي تؤثر على وصول الدم لأعضاء الجسم من بينهم الكلى .

وأضاف أستاذ المسالك البولية أن النظرية الأخرى لتأثر الكلى بإصابة كوورنا هي تكون عاصفة السيتوكين وهى المضادات التي ينتجها الجسم لمواجهه الفيروس عندما ينتج الجسم كميات كبيرة من هذه المضادات تبدأ في مهاجمة أعضاء الجسم ومنها الكلى .

وهناك بعض الأدوية التي يلجأ الأطباء لإعطائها لمرضى كورونا والتي تؤدى الى حدوث مضاعفات بالكلى، مؤكدا على أن مرضى الكلى اكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا وهو ما يتطلب منهم ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية من التقاط العدوى.


الكلى

كورونا

فيروس كورونا

تأثير كورونا على الكلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. اليوم السابع ينشر نتائج الشهادة الإعدادية بـ20 محافظة

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

بالاسم ورقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 165 من المصريين العالقين بالرياض

مطار مرسى علم يستقبل رحلة استثنائية تقل 165 من المصريين العالقين بالرياض

فيديو.. رصيد حسام عاشور عند الاهلاوية.. ماذا تبقى منه

فيديو.. رصيد حسام عاشور عند الاهلاوية.. ماذا تبقى منه

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة