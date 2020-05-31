كيف يتمكن فيروس كورونا من غزو جسمك؟ من عاصفة "السيتوكين" للجلطات حتى الوفاة

كتبت أمل علام

كشف موقع"boldsky "، إنه على الرغم من أن فيروس كورونا " COVID-19 "، يؤثر بشكل رئيسي على الرئتين، يمكن للفيروس أن يجعل من الصعب على القلب العمل كما ينبغي، كما يمكن أن يكون مرضًا معديًا يسبب الإسهال، وآلام البطن، ويمكن أن يسبب أعراضًا قد يتم الخلط بينها وبين نزلات البرد، أو الأنفلونزا، يمكن أن يسبب سيلان الأنف، وفقدان التذوق، والرائحة، وآلام العضلات، والتعب، والإسهال، وفقدان الشهية، والغثيان والقيء، والطفح الجلدي لكامل الجسم، ومناطق التورم، والاحمرار في مناطق قليلة فقط.



كيف يغزو فيروس كورونا جسمك

قال الأطباء، إن فيروس كورونا قد يسبب مشاكل في ضربات القلب، وفشل القلب، وتلف الكلى، والارتباك، والصداع، والنوبات، ونوبات الإغماء، إلى جانب مشاكل جديدة في التحكم في السكر.

وأوضح الموقع، إن الإصابة بفيروس كوروناـ لا يسبب أعراضا مثل الحمى، والسعالفقط ، مما يؤدي إلى ضيق في التنفس، كما كان يعتقد الجميع في البداية، وهذا يجعل من الصعب للغاية تشخيصه ويصعب علاجه.

أكد جوزيف فينتس، أخصائى الأمراض المعدية بكلية الطب بجامعة ييل: "هذا تطور لمرض لم نشهده من قبل، لأي إصابة يمكن أن أفكر فيها، وأنا أقوم بعملى منذ عقدين.



الجلطات اهم سبب فى وفاة مرضى كورونا

كيف يغزو فيروس كورونا الجسم ؟؟

عندما تهبط الجسيمات الفيروسية في العين، أو الأنف، أو الفم، فإن "بروتينات" على الفيروس تتصل بمستقبل معين، يعرف باسم ACE2، على سطح خلايانا، مما يسمح بالدخول، تشكل مستقبلات ACE2 هدفًا كبيرًا لأنها موجودة في الأعضاء في جميع أنحاء أجسامنا، بمجرد دخول الفيروس، فإنه يحول الخلية إلى مصنع، مما ينتج الملايين من النسخ منها، والتي يمكن بعد ذلك استنشاقها أو سعالها لإصابة الآخرين.

وأشار، إلى أنه من أجل التهرب من الكشف المبكر، يستخدم فيروس كورونا التاجي أدوات متعددة لمنع الخلايا المصابة من طلب المساعدة، يتخلص الفيروس من بروتينات إشارة الاستغاثة التي تصنعها الخلايا عندما تتعرض للهجوم، كما أنه يدمر الأوامر المضادة للفيروسات داخل الخلية المصابة، وهذا يمنح الفيروس وقتًا أطول لعمل نسخ منه، وإصابة المناطق المحيطة به قبل أن يتم تحديده على أنه "غازي"، هذا جزء من سبب انتشار الفيروس قبل أن تبدأ الاستجابات المناعية، مثل الحمى.

الفيروس يعتمد على الهجوم المباشر..

الكثير ممن يعانون من أعراض خفيفة، أو بدون أعراض قادرون على صد الفيروس قبل أن يزداد سوءًا، قد يكون لدى هؤلاء الأشخاص أعراض فقط في مجرى الهواء العلوي، في الموقع الذي أصيبوا فيه لأول مرة، ولكن عندما لا يستطيع جسم شخص ما تدمير الفيروس عند نقطة دخوله، فإن الجسيمات الفيروسية تتوغل أعمق في الجسم، يبدو أن الفيروس يأخذ عدة مسارات من هناك، إما إقامة معسكر في الرئتين، أو شق طريقه إلى الجهاز الهضمي، أو القيام ببعض المزيج من الاثنين.

وأضاف، من الواضح أن هناك متلازمة تنفسية او مشاكل تنفسية تحدث، ولهذا السبب ينتهي الناس في المستشفى، موضحا أنه قد يصاب بعض الأشخاص بمرض معدي مع الإسهال، وربما بعض آلام البطن، التي قد لا ترتبط بمرض تنفسي.

أثبت فيروس كورونا COVID-19 أنه أكثر خطورة على أجزاء أكبر بكثير من الجسم مما كان يعتقد في السابق.

بمجرد أن يندمج الفيروس بعمق في الجسم، فإنه يبدأ في التسبب في أمراض أكثر حدة، هذا هو المكان الذي يمكن أن يحدث فيه هجوم مباشر على الأعضاء الأخرى التي تحتوي على مستقبلات ACE2، بما في ذلك عضلة القلب، والكليتين، والأوعية الدموية، والكبد، وربما الجهاز العصبي المركزي، قد يكون هذا أحد أسباب المجموعة الواسعة من الأعراض التي يمكن أن يسببها فيروس كورونا COVID-19.

وأضاف، من غير المرجح أن تتأثر أي أعضاء أخرى من خلال الغزو المباشر دون حدوث مرض شديد، قد يقع الدماغ والأعصاب أيضًا فريسة للهجوم المباشر..

أشارت كينيث تايلر، رئيسة قسم الأعصاب بكلية الطب بجامعة كولورادو، قد يسبب الفيروس هجوما على الجهاز العصبي المركزى (CNS) ، هناك العديد من الطرق التي يمكن للفيروس أن يسلكها لغزو الجهاز العصبي المركزي، أحد الآراء المتنازع عليها إلى حد ما هو أن فقدان الشم يمكن أن يشير إلى أن العصب المسؤول عن الرائحة مصاب، ويمكن أن يؤثر الفيروس على الجهاز العصبي المركزي، بما في ذلك الدماغ، يمكن إثبات حدوث ذلك في النماذج التجريبية مع الفيروسات التاجية غير البشرية، وهو طريق محتمل لغزو بعض الفيروسات الأخرى.

وأضافت، إنه من خلال تشريح الجثث، وتقارير الخزعة" العينة "، وجد أن الجسيمات الفيروسية، يمكن العثور عليها ليس فقط في الممرات الأنفية والحنجرة، ولكن أيضًا في الدموع، والبراز، والكليتين، والكبد، والبنكرياس، والقلب، وجد تقرير حالة أدلة على وجود جزيئات فيروسية في السائل حول الدماغ، في مريض مصاب بالتهاب السحايا.

المضاعفات الجانبية لفيروس كورونا والمسببة للقتل..

قد يكون التلف الشديد للرئتين أحد العوامل التي تعمل على تنشيط الجهاز المناعي والإفراط في تقديره من خلال وابل من المواد الكيميائية للإشارة، والمعروفة باسم "السيتوكينات"، يمكن أن يؤدي فيضان هذه المواد الكيميائية إلى ما يشار إليه باسم "عاصفة السيتوكين"، فهو تفاعل معقد للمواد الكيميائية، التي يمكن أن تسبب انخفاض ضغط الدم، وتجذب المزيد من الخلايا المناعية والالتهابات القاتلة، وتؤدي إلى المزيد من الإصابة داخل الرئتين والقلب، والكليتين، والدماغ.

يقول بعض الباحثين، إن "عواصف السيتوكين"، قد تكون نتيجة دفاع جهاز المناعة ضد الفيروس الذى يغزو الجسم فجأة، مما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة في مرضى فيروس كورونا COVID-19.



مرضى كورونا

يشير اكتشاف جديد، إلى أنه قد يكون هناك جاني قاتل آخر، يكتشف العديد من الأطباء أن التخثر" التجلط غير الطبيعي، المعروف باسم الجلطة، قد يلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في مرضى فيروس كورونا COVID-19 القاتل.

يرى الأطباء الجلطات في كل مكان، أن جلطات الأوعية الكبيرة، بما في ذلك الجلطة الوريدية العميقة (DVT) في الساقين، والصمام الرئوي (PE) في الرئتين، والجلطات في الشرايين، يسبب السكتات الدماغية، والجلطات الصغيرة في الأوعية الدموية الدقيقة في الأعضاء في جميع أنحاء الجسم، كما تظهر نتائج تشريح الجثث أيضًا، جلطات متناثرة على نطاق واسع في العديد من الأعضاء.

أكد الدكتور آدم كوكر، طبيب أمراض الدم في مستشفى جامعة بنسلفانيا المتخصص في اضطرابات التخثر "التجلط"، إن هذه الجلطات تحدث بمعدلات عالية حتى عندما يكون المرضى على سيولة الدم للوقاية من الجلطات، في إحدى الدراسات فى هولندا، حدثت جلطات لــ 31 % من المرضى الذين دخلوا المستشفى بسبب فيروس كورونا رغم استخدامهم الأدوية المسيلة للدم، على الرغم من أن سبب التجلط لا يزال غير واضحا، يبدو أنه يلعب دورًا أكبر بكثير في حدوث الوفيات مما كان يعتقد سابقًا.

وأضاف كروكر، إنه إلى جانب الأضرار الجانبية الناجمة عن عواصف "السيتوكين" والتجلط، فإن أشياء أخرى مثل انخفاض ضغط الدم الناجم عن مرض شديد، وانخفاض مستويات الأكسجين، واستخدام أجهزة التنفس الصناعي، والعلاجات الدوائية نفسها، يمكن أن تضر جميع الأعضاء في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك القلب، والكلى والكبد، الدماغ والأعضاء الأخرى.

سلاح ذو حدين..

على الرغم من أن الباحثين يتعلمون المزيد كل يوم عن فيروس كورونا، وكيف وأين يهاجم الجسم، إلا أن العلاج الموجه نحو هذه الأهداف يؤدى أيضًا مشكلات كبيرة، تؤدي العديد من الأدوية إلى خطر تدمير التوازن الدقيق الذي يسمح للجسم بالمساعدة في مكافحة المرض، أو السيطرة على الالتهاب.

وقال، إن الأدوية التي تستهدف الاستجابة المناعية لتقليل خطر "عاصفة السيتوكين"، قد تقلل أيضًا من الاستجابة المناعية، مما يجعل من الصعب القضاء على الفيروس على المدى الطويل، قد يؤدي استخدام الأدوية لمنع التخثر "التجلط "، إلى نزيف حاد.

وأشار إلى أنه " ليس لدينا أي دليل على خطر النزيف في هؤلاء المرضى، وهي أولوية حقيقية لفهم هذا الخطر، خاصة لأن أحد استراتيجياتنا لعلاج الجلطة، تزيد من كثافة مكافحة التخثر، من المرجح أن يكون التوقيت هو المفتاح في استراتيجيات العلاج، على سبيل المثال، قد يحتاج المرضى إلى دواء لتعزيز الجهاز المناعي، في وقت مبكر من المرض، ثم علاج آخر لتثبيته، إذا تقدم المرض وبدأت علامات "السيتوكين"، في الارتفاع.