اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 06:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط لحوم مجمدة منتهية الصلاحية ومياه غازية فى حملة لتموين الغربية

الأربعاء، 03 يونيو 2020 06:12 م
ضبط لحوم مجمدة منتهية الصلاحية ومياه غازية فى حملة لتموين الغربية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية التموين فى محافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة، حملة مكبرة لضبط السلع الغذائية المنتهية الصلاحية وضبط الأسواق بمراكز ومدن المحافظة .

وأسفرت الحملة عن ضبط 40 عبوة لحوم مجمدة منتهية الصلاحية انتهاء 22/5/2020 باحد المطاعم الشهيرة شارع بطرس ثان طنطا وتحرر محضر رقم 12777جنح ثان طنطا.

كما تم ضبط 1115عبوة كبيرة مياه غازية للتلاعب بالأسعار بماركت شهير، وتحرر محضر جنحة 12776ثان طنطا، كما تم تحرير 11 مخالفة بيع سجاير ازيد من السعر الرسمى .

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد وجه بتكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة التجارية لضبط المخالفين والخارجين علي القانون ومحتكري السلع لتحقيق أرباح طائلة بدون وجه حق.


اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

تموين الغربية

الغربية

حملات تموينية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط 110 كراتين مكرونة بسبب التلاعب فى حملة لتموين الغربية

الأحد، 31 مايو 2020 11:31 م

"لصوص فى زمن الكورونا".. الجشع يدفع ضعاف النفوس للغش فى مواد ومستلزمات الحماية الصحية.. تموين الغربية تضبط مصنعا وورشة لتصنيع الكمامات من خامات غير مطابقة للمواصفات.. ومصادرة 2000 لتر كحول إيثيلى مسرطن بطنطا

الخميس، 28 مايو 2020 03:00 ص

وكيل تموين الغربية: استمرار توفير السلع والمواد الغذائية للقرى المعزولة

السبت، 16 مايو 2020 01:12 م

تموين الغربية: توفير سيارات لحوم ودواجن وخضروات لأهالى عزبة المنشاوى وكفر الشيخ سليم

الجمعة، 08 مايو 2020 02:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. رصيد حسام عاشور عند الاهلاوية.. ماذا تبقى منه

فيديو.. رصيد حسام عاشور عند الاهلاوية.. ماذا تبقى منه

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة