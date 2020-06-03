ضبط لحوم مجمدة منتهية الصلاحية ومياه غازية فى حملة لتموين الغربية

الغربية محمد طارق

شنت مديرية التموين فى محافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة، حملة مكبرة لضبط السلع الغذائية المنتهية الصلاحية وضبط الأسواق بمراكز ومدن المحافظة .

وأسفرت الحملة عن ضبط 40 عبوة لحوم مجمدة منتهية الصلاحية انتهاء 22/5/2020 باحد المطاعم الشهيرة شارع بطرس ثان طنطا وتحرر محضر رقم 12777جنح ثان طنطا.

كما تم ضبط 1115عبوة كبيرة مياه غازية للتلاعب بالأسعار بماركت شهير، وتحرر محضر جنحة 12776ثان طنطا، كما تم تحرير 11 مخالفة بيع سجاير ازيد من السعر الرسمى .

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد وجه بتكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة التجارية لضبط المخالفين والخارجين علي القانون ومحتكري السلع لتحقيق أرباح طائلة بدون وجه حق.