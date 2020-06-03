ضبط بضائع مهربة جمركيا عبر قناة السويس بقيمة 23 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالتنسيق مع الجهات المعينة حملات رقابية لتفعيل الإجراءات الأمنية وتشديد الرقابة وإحكام السيطرة على الموانئ والمنافذ الجمركية والمعابر ودقة تفتيش المترددين عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمواجهة أية أعمال من شأنها الإخلال بالأمن والإستقرار بتلك المنطقة، وضبط كل ما يخل بالأمن العام.

ونجحت الجهود في ضبط قضيتين مخدرات ، و(67) قضية تهريب بضائع ، بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى أكثر من (23 ميلون جنيه)، و( 2 ) قضية تزوير ، و( 127 ) مخالفة إجراءات جمركية ، و 18 ) قضية إنتهاء مدة التصريح .

وأثمرت الجهود ـ خلال شهر ـ عن ضبط ( 82 ) قضية دخول دائرة بدون تصريح ، و18 قضية عدم حمل تحقيق شخصية ، و6 قضايا صيد بدون تصريح ، وقضيتين مخالفة مسطح مائى ، و13 قضية مزاولة مهنة بدون ترخيص ، وضبط (174) مخالفة مرورية ، وتنفيذ (8) أحكام جنائية .

ونجحت الجهود في تنفيذ (1595) حكم حبس ، وتنفيذ (56) حكم غرامة ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .