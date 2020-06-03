صور.. وصول جهاز فصل البلازما للمتعافين من كورونا لعلاج المصابين بمستشفى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن مدير مستشفى الأقصر الدولي وصول جهاز فصل البلازما من المتعافين من فيروس كورونا لاستخدامها في علاج المصابين بالفيروس، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأوضح مدير المركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر أنه يجري التنسيق للإعلان عن بداية العمل قريبا بالجهاز لاستقبال المعافين من كورونا والتنسيق عن طريق العلاقات العامة بالمركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر (01004579996 ـــ 01008567183).

وكانت قد أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصرعن تشكيل لجنة علمية تضم استشاريين من الحميات والصدر والرعاية المركزة والطوارئ وتخصصات أخرى، وذلك للنظر فى التنسيق مع اللجنة العلمية بوزارة الصحة، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المعتمد من وزارة الصحة، وكذلك تقييم حالات الاشتباه بمستشفى حميات الأقصر.

وأضافت مديرية مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم تشكيل تلك اللجنة حيث تم اعتماد بروتوكول حالات الدخول وحالات العناية المركزة، مع وضع ضوابط تشخيص الحالات من حيث الفحوصات وعمل مسحة للتحليل، وأيضا تنسيق حالات الإحالة لنزل الشباب ومستشفيات العزل، وأوضحت المديرية على أن ذلك القرار سيعمل على تخفيف الضغوط على المستشفيات، وإضفاء نوع من التنظيم ينعكس على توفير سبل الراحة للمواطنين والمرضى.



مدير مستشفى الأقصر الدولى يعلن وصول جهاز فصل البلازما