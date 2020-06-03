اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 يونيو 2020 06:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. وصول جهاز فصل البلازما للمتعافين من كورونا لعلاج المصابين بمستشفى الأقصر

الأربعاء، 03 يونيو 2020 06:26 م
صور.. وصول جهاز فصل البلازما للمتعافين من كورونا لعلاج المصابين بمستشفى الأقصر وصول جهاز فصل البلازما للمتعافين من كورونا لعلاج المصابين للأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مدير مستشفى الأقصر الدولي وصول جهاز فصل البلازما من المتعافين من فيروس كورونا لاستخدامها في علاج المصابين بالفيروس، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأوضح مدير المركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر  أنه يجري التنسيق للإعلان عن بداية العمل قريبا بالجهاز لاستقبال المعافين من كورونا والتنسيق عن طريق العلاقات العامة بالمركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر (01004579996 ـــ 01008567183).

وكانت قد أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصرعن تشكيل لجنة علمية تضم استشاريين من الحميات والصدر والرعاية المركزة والطوارئ وتخصصات أخرى، وذلك للنظر فى التنسيق مع اللجنة العلمية بوزارة الصحة، ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المعتمد من وزارة الصحة، وكذلك تقييم حالات الاشتباه بمستشفى حميات الأقصر.

وأضافت مديرية مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم تشكيل تلك اللجنة حيث تم اعتماد بروتوكول حالات الدخول وحالات العناية المركزة، مع وضع ضوابط تشخيص الحالات من حيث الفحوصات وعمل مسحة للتحليل، وأيضا تنسيق حالات الإحالة لنزل الشباب ومستشفيات العزل، وأوضحت المديرية على أن ذلك القرار سيعمل على تخفيف الضغوط على المستشفيات، وإضفاء نوع من التنظيم ينعكس على توفير سبل الراحة للمواطنين والمرضى.

مدير مستشفى الأقصر الدولى يعلن وصول جهاز فصل البلازما
مدير مستشفى الأقصر الدولى يعلن وصول جهاز فصل البلازما

 

وصول جهاز فصل البلازما للمتعافين من كورونا لعلاج المصابين
وصول جهاز فصل البلازما للمتعافين من كورونا لعلاج المصابين

 


الاقصر

جهاز فصل بلازما المتعافين من كورونا

اخبار الاقصر

وزارة الصحة

علاج مصابى كورونا

مستشفى الاقثصر الدولى

اخبار المحافظات

شفاء مصابى كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. رصيد حسام عاشور عند الاهلاوية.. ماذا تبقى منه

فيديو.. رصيد حسام عاشور عند الاهلاوية.. ماذا تبقى منه

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

المالية: تقديم مواعيد صرف مرتبات الدولة لـ15 يونيو بمناسبة السنة المالية

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الأهلي يقرر تفعيل غرامة جونيور أجاى وحسام عاشور فى راتب يونيو

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف قواعد مكافحة عدوى كورونا بالمنازل

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

الصحة تكشف 3 طرق للتحدث الآمن مع الآخرين منعا لنقل عدوى كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

السيسى يتلقى دعوة من "زيمان" لزيارة التشيك فور انحسار جائحة كورونا

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

ترامب: CNN ستجعلك تصدق أن الأناركيين والإرهابيين ألطف الأشخاص فى العالم

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستقبل حسام عاشور بعد بيان الأهلي

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بجلسة الأربعاء مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

صور.. الجميلة رجاء الجداوى.. سلامتك

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

بتخفيضات 25%.. فتح منافذ "الزراعة" طوال الأسبوع وزيادة معروض الخضر واللحوم

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

مصدر ليبي: حفتر يصل القاهرة مساء اليوم لبحث التدخلات العسكرية التركية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة