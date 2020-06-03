صور.. رفع كفاءة البنية التحتية بالعصافرة و7 عزب بريف المنتزه شرق الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

قام مدير إدارة التنمية الريفية بحى المنتزة ثان شرق الإسكندرية، يرافقه وكيل ومفتشي الإدارة، بجولة ميدانية إستهدفت تفقد 7 عزب وهي الكومبانية و مقنص و العزبة الجديدة و حوض 13 و حوض 12 و سركيس و حوض 10 ،وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بضرورة الارتقاء بالظهير الريفي ، وتحت إشراف الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه.

وأشار حى المنتزة ثان فى بيان له اليوم أن الجولة تضمنت الالتقاء مع مهندسي الشركة المسؤولة عن تشييد الطريق الدولي الجديد الساحلي ، حيث يجري حاليا تمهيد الطريق ، استعدادا لإفتتاحه في القريب العاجل ، فمن المنتظر أن يتم إفتتاحه في فعاليات الاحتفال بثورة 30 يونيه ، بنهاية الشهر الجاري، حيث تم توصيل عدد 19 ماسورة ري من إجمالي 23 ماسورة (مسقي للأراضي المار بها الطريق الدولي الساحلي)، قطر الماسورة الواحدة لا يقل عن 60 سم ، حيث يتفاوت قطرها وفقا لمساحات الأفدنة الزراعية.

كما إلتقى مدير التنمية الريفية مع رئيس مجلس إدارة جمعية الناصرية الزراعية بمقر الجمعية بعزبة مجنص ، لإستعراض ماتم بشأن صرف التعويضات لملاك الأراضي المتضررة من المنفعة العامة للطريق الدولي الساحلي وفقا للقانون ، كما تم التطرق لمدي توافر البذور و الأسمدة بالجمعية لتنمية القطاع الزراعي بنطاق الحي ، و تقديم الدعم و المشورة للفلاحين .

كما تم التأكد من رفع كافة تراكمات القمامة والمخلفات بعزبة حوض 13 بشكل دورى ، وذلك من خلال التنسيق بين كل من مدير التنمية الريفية ومراقب عام النظافة والتجميل بالحي ، فضلا عن تفقد مخبز العزبة للتأكد من توافر الخبز و مدي الالتزام بالسعة المقررة من قبل إدارة التموين ، مع مراعاة جودة النوعية ووزن الارغفة ، وتم التنبيه علي مالك و مدير المخبز ، بمراعاة المسافات الآمنة والتباعد أثناء التعامل مع المواطنين ، مع ارتداء الكمامات ، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء من أجل الحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأختتمت الجولة بمتابعة أعمال إعادة الشيء لاصله بين غرفتي كهرباء عزبتي حوض 10 و سركيس ، بعد الانتهاء من أعمال مد الكابلات بين العزبتين ، وتم رفع تقرير مفصل عن الجولة للسيد الدكتور ياسر الجندي رئيس الحي ، لإتخاذ اللازم حيال ما تم رصده من مخالفات ، ولرفع العبء عن كاهل المواطنين .

من جهه أخرى وفي ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بإطلاق إشارة البدء في تطوير منطقة العصافرة قبلي وفقا للبروتوكول الذي تم توقيعه في ديسمبر الماضي مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء

تفقد الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه ، يرافقه رئيس قسم الطرق بالحى، أعمال التطوير التي تتم حاليا بمنطقة العصافرة قبلي ،حيث تأتي تلك الأعمال استكمالا لخطة الدولة فى التطوير والارتقاء بالمناطق العشوائية غير المخططة بصورة متكاملة ، ولرفع المعاناة عن أهالى الإسكندرية فى المناطق العشوائية ، ورفع كفاءة شبكات البنية التحتية بها وتنفيذ محطات وشبكات لمياه الشرب والصرف الصحى وأعمال رصف الشوارع







الطريق الساحلى



رئيس الحى