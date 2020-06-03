صور.. حرق نعش متوفى بكورونا بعد الانتهاء من دفن جثمانه بالمحلة

الغربية عادل ضرة

انتهى مساء اليوم الأربعاء، فريق من الطب الوقائى بالإدارة الصحية أول المحلة تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، من دفن جثمان شخص متوفى بالمقابر الجديدة بالمحلة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وعقب انتهاء مراسم الدفن تم إشعال النيران فى النعش والتخلص منه كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا.

كان المتوفى قد ظهرت عليه أعراض الفيروس وتم نقله لمستشفى المحلة العام، وجاءت نتيجة فحص العينات الخاصه به ايجابيه وتدهورت الحالة الصحية له، وتوفى داخل المستشفى.

وقامت المستشفى بتغسيل الجثمان وتكفينه وفقاً لإجراءات مكافحة العدوى ونقله برفقة فريق من الطب الوقائى للمقابر الجديدة ودفنه وإشعال النيران فى النعش بد انتهاء الدفن، كما تم تطهير المقابر كإجراء احترازى للحد من انتشار كورونا.

من ناحيه اخرى أعلن الدكتور أحمد البرعي، مدير مستشفى كفر الزيات لعزل مصابى فيروس كورونا المستجد فى محافظة الغربية، عن خروج 14 من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء وخروجهم لمنازلهم.

وقال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية إن مستشفى كفر الزيات استقبلت 905 حالة من محافظة الغربية ومحافظات أخرى منذ بداية الجائحة وإلى الآن تحولت نتائج 500 حالة إلى سلبية ونقلهم إلى المدينة الجامعية وبعد المتابعة لبعض الحالات تم خروج 175 حالة تماثلوا للشفاء التام وخروجهم إلى المنازل من عزل كفر الزيات، كما أكد أن مستشفى كفر الزيات تحقق أعلى معدلات للشفاء مقدما كل الشكر للأطقم الطبية.

وكان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، أكد لـ"اليوم السابع"، أنه تم البدء فى تفعيل توزيع شنط الادوية اللازمة للحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا وتوصيلها للمنازل، مضيفا أنه تم حتى الآن توزيع شنط الدواء على 35 مريضا حتى الأن.

وأضاف "حميدة"، أنه تم تفعيل أوامر صرف للشركات الموردة لصرف الدواء للحالات المخالطة، وهناك جزء متاح من هذه الأدوية، على الإدارات الصحية للتوزيع على الحالات البسيطة فى المنازل.

وكان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد أعلن عن تجهيز فرق من الطب الوقائى والعاملين بالوحدات الصحية المختلفة على مستوى المحافظة، شنط الأدوية اللازمة لمرضى فيروس كورونا، وتوصيلها للمرضى فى منازلهم أو الحصول عليها من الوحدة الصحية القريبة لهم.











