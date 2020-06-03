صور ..تعقيم وتطهير محكمة أبوكبير الجزئية لمواجهة كورونا

الشرقية – فتحية الديب

شن مجلس مدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، اليوم، حملة لتعقيم مبنى محكمة أبوكبير الجزئية، لتشمل غرف القضاة ووكلاء النيابة وتطهير غرف المداولة وأماكن تواجد المحبوسين وتعقيمها منعا لانتشار فيروس كورونا، كما تم وضع حواجز حديدية لمنع دخول أى شخص غير المحامين منعا للتزاحم والتجمعات ولمواجهة فيروس كورونا.

كما قام مجلس مدينة الزقازيق بتعقيم وتطهير الوحدة الصحية بقرية البيوم، دائرة المركز، ضمن الإجراءت الإحترازية التى تتبعها المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين من إنتقال عدوى فيروس كورونا، وتم تعقيم الوحدة من الداخل والمكاتب وأماكن تواجد المترددين على الوحدة التى تقدم الخدمة الطبية للقرية ولعدد من التوابع.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أكد على ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمنشأت الحكومية والهامة والأسواق المستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافى للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه،وذلك خلال إجتماع عبر الفيديو كونفرانس.

وتطرق الاجتماع إلى التعرف على كيفية مباشرة حالات العزل المنزلى ومدى إستجابتها لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وكذلك الأماكن المقترح تخصيصها لمستشفيات عزل خلال الفترة المقبلة عند الحاجة إليها، وطالب المحافظ كل جهة بإعداد تقارير مفصلة عن الإجراءات التى اتخذتها خلال الفترة السابقة بشأن الاستعدادات التى اتخذتها لمواجهة الفيروس وكيفية التعامل مع الحالات المصابة والمخالطة، والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام و مركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى ابو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى ابوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.