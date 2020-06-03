صور.. تطهير وتعقيم وسائل النقل ومحيط مستشفى العزل بملوى بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار تنظيم الحملات التي يتم من خلالها تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والمتابعة المستمرة لتطبيق القرارات الصادرة بشأن غلق المطاعم وحظر التنقل، وتنفيذ اعمال الرش والتطهير ورفع المخلفات الصلبة والحفاظ على النظافة العامة بالقري التابعة للمراكز، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي حملات لرش وتطهير الشوارع والمباني الحكومية والعامة، حيث تم رش وتطهير المداخل والشوارع المحيطة بمستشفى ملوي المخصصة لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا.

كما نفذت الوحدة المحلية بقريه الروضة أعمال رش وتعقيم جميع سيارات النقل و الاجره وكافة وسائل النقل و تم تعقيم عدد من شوارع القرية .

كما تابعت الوحدة المحلية أماكن صرف المعاشات، وتم وضع المقاعد المناسبه وتنظيم دخول وخروج المواطنين والتأكد من ارتداء الكمامات لجميع المواطنين الوافدين على مكاتب البريد.

ونفذت الوحده المحلية بقرية الروضة أيضا أعمال فض سوق الثلاثاء بقريه الروضه ومنع الباعه الجائلين من التجمعات او البيع داخل حرم السوق وتم اخلاء السوق من جميع الباعه الجائلين والمواطنين وغلق كامل لجميع منافذ الشوارع المؤدية لسوق الثلاثاء، وذلك بالتعاون مع قوات الشرطة.



تطهير وتعقيم مستشفي العزل بملوي (1)



تطهير وتعقيم مستشفي العزل بملوي (2)